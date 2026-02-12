El PSOE de Andújar ensalza la labor de prevención y vigilancia por los efectivos en el temporal

El PSOE ha efectuado un balance sobre las consecuencias del temporal de lluvias de los últimos días, que ha afectado a distintas zonas del municipio ... y de la comarca como el entorno del río Guadalquivir, La Isla, Arroyo Mestanza y pedanías como Los Villares, San José de Escobar y Llanos del Sotillo, además de varias hectáreas de cultivo y explotación agrícola.

Su portavoz municipal, Manolo Vázquez, ha reconocido y agradecido la labor de prevención y vigilancia efectuada por los efectivos y profesionales del dispositivo de seguridad y emergencias que, bajo su opinión, han contribuido a un mejor control de la situación. «Durante estos momentos tan complicados, las distintas administraciones han trabajado coordinadas, contando además con la presencia de la UME, en lugares de mayor riesgo», constató.

Visita de Sánchez

Vázquez valoró positivamente la visita del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, «que confirma el compromiso a la hora de adoptar medidas específicas para contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental, tal y como ha anunciado el Consejo de Ministros», enfatizó.

El dirigente socialista destacó que las consecuencias de este temporal no han sido tan desastrosas como en 2010 por la a las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, -recordó-durante el gobierno del Partido Socialista, como la construcción de la mota y limpieza de la ribera, las mejoras en las canalizaciones y sistemas de desagües en polígonos y pedanías, el aliviadero de la carretera de Los Villares o las actuaciones de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Vivero de Andújar.

Por otro lado, si lamentó la incertidumbre de los padres y madres, «generada por la falta de información concreta y detallada de la Junta de Andalucía», sobre la asistencia presencial a los centros educativos en la jornada del jueves día 5 de febrero, cuando incluso una cornisa llegó a desprenderse a las puertas del Colegio de La Salle, «provocando, un riesgo innecesario», apostilló.