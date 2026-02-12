Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

VÁZQUEZ DURANTE SU COMPARECENCIA ESTE JUEVES EN LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL SOCIALISTA. GONZÁLEZ

El PSOE de Andújar ensalza la labor de prevención y vigilancia por los efectivos en el temporal

Su portavoz municipal destaca en una comparecencia la coordinación establecida por las distintas administraciones

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 12 de febrero 2026, 18:42

El PSOE ha efectuado un balance sobre las consecuencias del temporal de lluvias de los últimos días, que ha afectado a distintas zonas del municipio ... y de la comarca como el entorno del río Guadalquivir, La Isla, Arroyo Mestanza y pedanías como Los Villares, San José de Escobar y Llanos del Sotillo, además de varias hectáreas de cultivo y explotación agrícola.

