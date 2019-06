PSOE y Adelante Andújar rubrican hoy su pacto de gobierno en Andújar por «el empleo y el interés general» Juan Francisco Cazalilla y Paco Huertas durante la firma del acuerdo. / J. C. GONZÁLEZ ARRANCA UN NUEVO MANDATO Andalucía por Sí no atiende el ofrecimiento de untripartido y dice sentirse 'traicionada' por el alcalde JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 14 junio 2019, 17:28

PSOE y Adelante Andújar (confluencia de IU y Podemos) han oficializado al mediodía de hoy el acuerdo de gobierno en la ciudad iliturgitana en un conocido hotel.

El concejal de Adelante Andújar, Juan Francisco Cazalilla (llevará las áreas de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) ha garantizado la gobernabilidad y estabilidad para los próximos cuatro años «responderá a las necesidades de la ciudad de Andújar que se resumen en un decálogo y que tratará de seguir en la senda de recuperación económica y crecimiento», ha destacado Cazalilla, quien ha subrayado que el desarrollo industrial y respetuoso con el medio ambiente serán la clave de sus acciones programáticas. Ha confirmado que las asambleas de ambas formaciones refrendaron el jueves por la noche el acuerdo.

El candidato socialista, Paco Huertas (quien será investido hoy alcalde de Andújar) ha subrayado la claridad en la que se han producido las negociaciones «han primado el interés general porque nos queda mucho trabajo por hacer en la ciudad y la sintonía que se ha producido en las reuniones garantiza una estabilidad en el gobierno que esperamos se traduzcan en creación de empleo». Huertas vaticina que será positivo para la ciudad de Andújar «porque atendemos a intereses estratégicos».

Andalucía por Sí no entrará en el gobierno aunque PSOE y Adelante Andújar le siguen ofreciendo la posibilidad de entrar en el gobierno hasta la semana que viene. Su edil, Encarna Camacho ha vaticinado en una rueda de prensa ofrecida esta mañana en sede andalucista que será un «mal pacto porque no refleja el resultado de las elecciones y no existe sintonía con la Junta». Ha asegurado que ha sido la última en enterarse de este pacto «desconozco sus términos y antes no se nos invitó al tripartito y el alcalde se inventa un ofrecimiento porque no puede explicar porque no pacta con nosotros».

Camacho ha reiterado que su compromiso era de seguir gobernando en la ciudad «pero nos vamos a la oposición porque nos desalojan del poder y a nivel personal me siento traicionada por Paco Huertas». Anuncia una firme oposición al nuevo gobierno de coalición «conocemos muchas situaciones en el Ayuntamiento de las que no estamos de acuerdo y ya se lo transmití al PSOE y vamos a ser muy transparentes», recalca Camacho.

La edil andalucista ha deseado que no fueran cuatro años perdidos para Andújar. Los socios de gobierno dhan claro que van a seguir trabajando por el entendimiento institucional.