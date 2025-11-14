Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MICAELA NAVARRO Y JACINTO VIEDMA. ANDÍJAR IDEAL

El PSOE acusa a la Junta de «estafar y maltratar a la ciudad»

POLÍTICA ·

El parlamentario Jacinto Viedma, y la secretaria general en la localidad. Micaela Navarro, ven como se repiten proyectos en los Presupuestos de 2026 anunciados otros años

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:05

El parlamentario andaluz, Jacinto Viedma ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la sede de la Agrupación Local del Partido Socialista de Andújar ... con el objetivo de analizar los presupuestos autonómicos presentados por el gobierno de Juanma Moreno, los cuales, según el socialista, no contemplan ninguna inversión significativa para la ciudad ni para la provincia de Jaén.

