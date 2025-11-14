El PSOE acusa a la Junta de «estafar y maltratar a la ciudad»

El parlamentario andaluz, Jacinto Viedma ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la sede de la Agrupación Local del Partido Socialista de Andújar ... con el objetivo de analizar los presupuestos autonómicos presentados por el gobierno de Juanma Moreno, los cuales, según el socialista, no contemplan ninguna inversión significativa para la ciudad ni para la provincia de Jaén.

En este sentido, Viedma calificó estas cuentas como un gran engaño para Andújar ya que, «la mayoría de las promesas del Partido Popular nunca llegan a materializarse». El parlamentario añadió que la Junta continúa incumpliendo compromisos con nuestro territorio, «lo que también refleja la baja ejecución de las partidas presupuestarias de los últimos ejercicios, que apenas alcanzan el 15% de ejecución», significó.

Asimismo, el Partido Socialista denunció que este proyecto presupuestario no refleje ni un solo euro para el desarrollo industrial del municipio o para la puesta en marcha del centro logístico, ni del denominado polígono Innovandújar, «una de las mayores estafas perpetradas por el Partido Popular y, más concretamente, por el actual delegado de la Junta de Andalucía en Jaén», censuró Viedma, quien afirmó que los Planes de Empleo han pasado de contar con dos millones de euros en 2018 , «a únicamente, 158.000 euros para este año», precisó el parlamentario socialista por Jaén.

Nuevo centro educativo

El PSOE apunta que el compromiso para la construcción del nuevo Colegio de San Eufrasio ha desaparecido, «y la promesa de la conversión en autovía de la carretera A-311 de Fuerte del Rey se ha convertido en un parcheo millonario que no solventa los problemas de esta vía», enfatizó Viedma en su intervención.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro criticó duramente lo que catalogó como falta de sensibilidad y responsabilidad del gobierno del Partido Popular con el Hospital Alto Guadalquivir. «La situación es insostenible tanto para pacientes como para trabajadores, ya que, en los últimos días, hemos perdido otros seis médicos más y no existe ninguna voluntad de parar el desmantelamiento al que están sometiendo a nuestro Hospital Comarcal», deploró Navarro, quien ha advertido que en el año 2026 se repiten proyectos que ya deberían haber sido ejecutados. Citó el área materno-infantil del Hospital, la apertura de las vías pecuarias o la bioclimatización de centros educativos

«Andújar no merece este maltrato continuo por parte del ejecutivo de Moreno Bonilla, porque en lugar de solucionar los problemas que verdaderamente afectan a la ciudadanía como puede ser la Sanidad Pública, la Educación o el impulso socioeconómico a través del desarrollo industrial en nuestro municipio, -dijo la secretaria del PSOE de Andújar, -se limitan a generar falsas expectativas con propaganda y mentiras», apostilló