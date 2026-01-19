El proyecto de modernizar el regadío del Rumblar podría empezar a mitad de este año

El proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes del Rumblar sigue su curso, donde existe un convenio tripartito entre la Junta de Andalucía, Gobierno ... Central y la propia comunidad.

La Comunidad de Regantes del Rumblar sigue actualizando y modificando el proyecto que ya presentó en el año 2011. Seiasa, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, aprobó en diciembre de 2024 una subvención de 15 millones de euros para 2025, de los que la mitad los tenía que aportar la Comunidad de Regantes. Ahora en diciembre de 2025, se ha publicado la misma subvención, pero con distintos porcentajes. Aquí en el reparto, entra un nuevo actor, la Junta de Andalucía. En este sentido, los Presupuestos de la Junta para el año 2026 contemplan una partida de 15 millones de euros.

Aprobación

Desde la Comunidad de Regantes del Rumblar se acoge con satisfacción este anuncio, mientras continúa con su trabajo de actualización del proyecto de reforma, que espera tenerlo listo para mediados de este año. Sus responsables aseveran que en este 2026 debe estar en marcha el proyecto de modernización.