El proyecto Erasmus + muestra su lado solidario en Andújar

La solidaridad de la juventud europea se materializa en una donación al comedor social de las Hermanas Trinitarias, gracias a un proyecto Erasmus+ impulsado por ... la asociación medioambiental Ameco.

Este colectivo ambiental destaca el compromiso de los jóvenes europeos con los valores de la Unión Europea a través de una iniciativa solidaria que beneficiará al comedor social de las Hermanas que coordinan en la calle Granados la Comunidad de Monjas Trinitarias. La iniciativa nace directamente del compromiso de los propios jóvenes participantes en el proyecto, quienes, durante su estancia en España, quienes han querido mostrar su implicación con la realidad social del entorno que los acoge. La donación constituye un ejemplo de cómo los proyectos Erasmus+ no solo favorecen el intercambio cultural y el aprendizaje internacional, «sino que también promueven una ciudadanía activa, responsable y comprometida con quienes más lo necesitan», pondera. Durante este año, Ameco ha acogido a 40 jóvenes europeos en una movilidad internacional de dos semanas de duración. A lo largo de este periodo, los participantes han disfrutado de una completa inmersión en la cultura española, conociendo de primera mano el patrimonio histórico, cultural y social de Andújar conviviendo con la población local y desarrollando actividades centradas en los grandes valores que sustentan el proyecto europeo.

El programa ha girado en torno a cuestiones como los valores de la Unión Europea, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de oportunidades, la protección del medio ambiente, la democracia participativa, la inclusión social, la solidaridad y el respeto a la diversidad.