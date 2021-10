El alcalde quiere que la recta del Sotillo sirva para la creación de suelo industrial El proyecto de centro logístico sigue su curso, pero da pasos atrás DESARROLLO El Consistorio volvió en junio a iniciar la modificación del Plan Parcial porque decayó el trámite y reacciona ante la no inclusión en el plan

Paso de la vía del tren por la zona de Los Cortijuelos. / J. C. GONZÁLEZ

Las alarmas volvieron a saltar el pasado mes de agosto, cuando la Junta obvió en su Plan de Áreas Logísticas de Andalucía a Andújar. El Gobierno autonómico anunció una fuerte inversión para el desarrollo de 11 nodos logísticos, siete portuarios y cuatro interiores e incluyó a Linares y Bailén. El municipio andujareño, que si figuraba en otros planes, no aparecía en la lista.

El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, señaló en su balance de ecuador de mandato, que su gobierno lleva desde el año 2015 trabajando, «no solo por el centro logístico, sino por la reactivación de la recta del Sotillo, donde se perdieron 12 años y se engañó a propietarios de terrenos en la junta de compensación», espetó el primer edil.

Rodríguez reconoció que el proceso es lento, «y estamos trabajando en unas operaciones que pueden ser una realidad pronto», confió. El Ayuntamiento de Andújar ha presentado varias enmiendas al documento de las administración autonómica que deja fuera a Andújar de este Plan de Áreas Logísticas. «Estamos esperando la respuesta de la Junta de Andalucía, pero lo que nosotros tenemos claro es que vamos a luchar para crear suelo industrial, porque Andújar lo necesita», animó el regidor.

Junta de Andalucía

El delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella, ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que volver al inicio de la modificación puntual para convertir el suelo de la recta del Sotillo de industrial a logístico. «Se hizo con una addenda en el tema medioambiental y el Tribunal Supremo ha declarado que todos los planes que estén con addenda se caen», ha aclarado Estrella.

El Consistorio inició de nuevo el procedimiento de la modificación en junio que lo ha presentado a Medio Ambiente. «Hasta que no está ejecutada esta modificación puntual el suelo no está reclasificado a equipamiento logístico, por lo que la Junta no puede hacer aún el plan funcional de actuación», explica el delegado.