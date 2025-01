EL PROTOCOLO

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 20 de enero 2025, 19:54 Comenta Compartir

Existe una palabra que, hoy día es muy utilizada en prácticamente todos los órdenes de la vida. Se trata de la palabra 'protocolo'. Desde la situación ante el diagnostico de una enfermedad a cualquiera de los actos que se llevan acabo hoy día. Es como si la susodicha palabra encerrara todo el contenido, que en algunos casos lo es así, del acto en sí. Ahora que en la ciudad de Andújar hemos iniciado la larga lista de presentaciones carteleras y el desarrollo de los actos en ellos contenidos, la palabreja están más en boga que en otras fechas.

Hemos comenzado con el cartel de la Semana Santa, se nos fuera a adelantar el de Romería que hay que llevar a FITUR, por aquello de que es allí donde hay que vender las excelencias de cuanto ocurre el último domingo del mes de abril, allá en el Cerro del Cabezo. Pero ocurre que, detrás de cada imagen que contienen estos carteles, existe un autor o autora que son los auténticos protagonistas de dichos actos y son quienes deben tener el protagonismo dicho día. Tratar de que el acto se prolongue sin tiempo, solo por satisfacer el ego y reiterar las frases hechas de la riqueza que encierra, permítaseme, el papelito, el acertado colorido y los elementos significativos del acontecimiento, no deja de ser un absurdo, que cansa al asistente y aburre al oyente; pero todos nos consideramos necesarios de que micrófono en mano, podamos 'deleitar' al persona, sin asumir que el autor o autora son los auténticos protagonistas, porque con su obra se trata o bien darse a conocer en un mundo, sino ajeno, al menos no alcanzable, o simplemente afianzar su estatus de fotógrafo o pintor y pintora.

En el caso del cartel de la Romería 2025, tenemos la dicha de que sea su autora, una iliturgitana, Manuela Vílchez, que ha plasmado en su lienzo todos aquellos elementos intrínsecos de nuestra tradición, por encargo de quien hasta hoy tiene la potestad de hacer el encargo y elegir la mano hacedora, El Ayuntamiento y por ende el alcalde presidente y si le place con su equipo de gobierno y hasta de la oposición si quiere, pero la decisión es suya, como lo es, en forma, quizás más exclusiva, la del pregonero. Existe un convenio de los primeros años de la de la democracia, cuando esta ya esta asentada, concretamente desde el alcalde Arcos Moya y su concejal de Festejos Sánchez Paris, redactado al efecto, junta a la Cofradía Matriz, en el que se regulan los actos conjuntos entre ambos, concretamente cartel y pregón, es decir el pregón gráfico y el oral, que organiza la institución municipal.

Otra cosa es que el alcalde o el gobierno municipal de turno se lo quiera saltar a la torera y organizarlo como quiera y con la intervenciones de quien quiera. Y aquí, la joimos y permítaseme el ´termino. Todos quieren tener su momento de gloria y todos ocupar la primera fila y lo que tenía que ser al día siguiente como noticia relevante, se convierte y no me digan que es manía, en una guerra en las redes sociales

Si según dicho convenio, que sepamos no hay otro en vigor, los intervinientes deben ser un representante de cada organismo, salvo que renuncie o lo haga a favor de otro, lo mismo que ese afán de sentarse en primera fila o la fila destacada, ¿por qué buscamos la polémica?.Acaso los denominados 'cetros' no tienen su sitio durante los años que los ostentan. Tiene el Ayuntamiento, organizador y pagador del cartel la culpa de que exista, permítaseme, de manera absurda duplicidad de cargos representativos en la Matriz. El diálogo entre dos no existe, si uno no quiere y estamos a las puertas del octavo centenario de la Aparición. Aquí, como en el del pregón el protagonista o la protagonista debe ser el autor, en este caso la autora, Manuela Vílchez y enhorabuena por tu obra. El próximo viernes, más y el sábado, día 1 de febrero, discusión a la hoguera de las Candelas y si puede también el protagonismo absurdo del yoismo.