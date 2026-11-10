Una propuesta unirá para el fin de semana en Andújar el Salón Manga y el Festival Foodtruck

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la concejalía de Juventud, ha presentado la tercera edición del Salón Manga y el Festival Mundial Foodtruck, dos ... propuestas que compartirán protagonismo este fin de semana en el recinto ferial con una programación que combina ocio alternativo, cultura, gastronomía y entretenimiento para todas las edades.

El concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, ha destacado la consolidación del Salón Manga, que alcanza su tercera edición tras la buena acogida registrada en años anteriores. «Es una actividad muy demandada por nuestros jóvenes y uno de los salones manga más visitados de la provincia de Jaén», ha señalado, subrayando la apuesta municipal por ofrecer alternativas de ocio saludable y diferentes para la población joven.

El III Salón Manga se celebrará los días 14 y 15 de noviembre, sábado y domingo, en horario de 11:00 a 20:00 horas, en el Pabellón Ferial. La programación, organizada por la empresa Eventos Go, llega este año con una propuesta más amplia y renovada, que incluye videojuegos, torneos, concursos de K-pop, pasarela cosplay, talleres gratuitos, ludoteca, zona comercial y espacios de juegos libres.

Entre los principales atractivos figuran los encuentros con profesionales vinculados al mundo del anime y el entretenimiento, como Jorge Salinas, conocido por dar voz al personaje de Zoro en One Piece; David Flores y Carlos Lorenzo, relacionados con producciones como Jujutsu Kaisen; y Ángel Soler, que participará como Kyoker. También estará presente el escritor y padrino de Eventos Go.

La cita contará, además, con una zona Artist Gallery en la que artesanos y artistas locales y de otros puntos de la provincia podrán mostrar y comercializar sus creaciones. Asimismo, se incorporan empresas y colectivos de Andújar vinculados a los videojuegos y los juegos de mesa, favoreciendo la participación del tejido local en esta propuesta.

EL FESTIVAL MUNDIAL FOODTRUCK COMPLETA LA PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

La oferta se completará con el Festival Mundial Foodtruck, que se desarrollará en el recinto ferial desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre, en el espacio habilitado junto al pabellón.

La propuesta reunirá 12 food trucks con una oferta gastronómica internacional que permitirá degustar especialidades de países como Perú, Alemania, Estados Unidos, Tailandia y Corea, entre otros. El festival contará también con actividades infantiles gratuitas, espectáculos y música en directo, con tributos a diferentes grupos y artistas.

La programación arrancará el viernes 13, a partir de las 19:00 horas, con actividades infantiles y actuaciones tributo a Marea y Extremoduro. El sábado 14 habrá hinchables gratuitos, pasacalles infantil, un tributo a Estopa y actuaciones de temática Disney, además de un tributo a Bon Jovi a las 21:30 horas. El domingo 15, la jornada incluirá el espectáculo infantil de Luli Pampín y un tributo a Queen como cierre musical.

Se trata de una propuesta gastronómica, de ocio y cultural pensada para todas las edades, con actividades para los más pequeños y conciertos dirigidos a públicos diferentes. Asimismo, ha destacado que el recinto estará cubierto, por lo que las actividades podrán desarrollarse con normalidad aunque se produzcan precipitaciones.

Emilio Rodríguez ha señalado que ambas iniciativas se complementan y responden a la demanda de propuestas de ocio diferentes en la ciudad, animando a los jóvenes, a las familias y a los vecinos de Andújar y la comarca a participar en las actividades programadas durante todo el fin de semana