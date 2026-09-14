La propuesta cultural de otoño llega a Andújar con variados formatos

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar ha presentado la programación del Teatro Principal para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ... 2026, una propuesta que reúne diferentes géneros y formatos escénicos dirigidos tanto al público infantil como adulto.

La programación arranca en septiembre con Mejor no decirlo, una comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco que plantea, desde la ironía y el humor, qué ocurriría si una pareja decidiera decirse absolutamente todo, poniendo sobre la mesa algunos de los lugares comunes de la convivencia.

La oferta continúa con Lo de los monólogos, un espectáculo que reúne a tres referentes del humor: Guelmi, Pepe el Caja y Manolo Lera. Una velada centrada en el humor y la actualidad cotidiana cuya recaudación se destinará a beneficio de la Hermandad de San Eufrasio.

Durante el mes de octubre, el Teatro Principal acogerá Una madre de película, una comedia que parte de una situación cotidiana: una madre que, al buscar un simple documento en la habitación de su hijo, termina inmersa en una situación que aborda con humor la intimidad familiar y el denominado síndrome del nido vacío.

La programación continuará con Anastasia, la verdadera historia, un espectáculo familiar que recorre la historia de la última dinastía Romanov y el viaje de su protagonista desde San Petersburgo hasta París, en una propuesta que combina narrativa, música y espectáculo escénico.

En noviembre, el Teatro Principal acogerá Dumbo el Musical, una propuesta con voces en directo, recomendada por la Red Española de Teatros y adaptada a la lengua de signos. El espectáculo aborda cuestiones como la inclusión y la lucha contra el acoso escolar, utilizando las artes escénicas como herramienta para transmitir valores de respeto y diversidad.

La sensibilidad y la poesía estarán también presentes con Hagamos un trato, un recital conducido por la actriz Petra Martínez, el barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca. La propuesta realiza un recorrido por grandes poemas de la literatura, con el célebre texto de Mario Benedetti como hilo conductor y acompañado de diferentes piezas musicales.

Asimismo, la programación recupera Camino a la Meca, una obra protagonizada por Lola Herrera junto a Natalia, Vicenta y Carlos Olalla, cuya representación tuvo que ser aplazada. La obra aborda cuestiones como la libertad, la autonomía personal y la capacidad de decidir frente a los convencionalismos.

El mes de noviembre concluirá con Pijama para seis, una comedia de enredo protagonizada por un reparto encabezado por Gabino Diego y Jesús Cisneros, en una propuesta basada en los equívocos, las identidades y las situaciones inesperadas que se suceden sobre el escenario.

Como cierre de la programación de 2026, el mes de diciembre estará dedicado a la música y al universo cinematográfico con Harry Potter Sinfónico, un espectáculo pensado para disfrutar en familia que repasará algunas de las composiciones más reconocibles de la saga, firmadas por John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, trasladando al público al universo de Hogwarts a través de la interpretación sinfónica y una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión.

Toda la programación podrá consultarse a través de la plataforma cultural habilitada por el Ayuntamiento, donde los usuarios podrán conocer las fechas y detalles de cada uno de los espectáculos.

Desde el Área de Cultura se ha destacado también el objetivo de facilitar el acceso a la programación. Las entradas contarán con una bonificación del 20 % para jóvenes, personas con discapacidad y jubilados, previa acreditación oficial.