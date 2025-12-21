Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

BASURA ACUMULADA EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TOROS Y EN LOS ENTORNOS RURALES. J. C. G Y ANDUJAR EXPRESS

Proliferan las quejas por la falta de limpieza en Andújar

MEDIO AMBIENTE ·

Estos hechos suceden en las entradas de la ciudad y barriadas del Polígono, La Paz, Plaza de Toros y en las zonas rurales

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Domingo, 21 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

Proliferan en las redes sociales y entre la calle las quejas vecinales por falta de limpieza en la ciudad, sobre todo en las zonas de ... la periferia y adyacentes al centro, donde se censuran de forma constante el acopio de la basura en los contenedores durante días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

