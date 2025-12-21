Proliferan las quejas por la falta de limpieza en Andújar
MEDIO AMBIENTE ·Estos hechos suceden en las entradas de la ciudad y barriadas del Polígono, La Paz, Plaza de Toros y en las zonas rurales
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
CORRESPONSAL
Domingo, 21 de diciembre 2025, 19:39
Proliferan en las redes sociales y entre la calle las quejas vecinales por falta de limpieza en la ciudad, sobre todo en las zonas de ... la periferia y adyacentes al centro, donde se censuran de forma constante el acopio de la basura en los contenedores durante días.
Estos hechos suceden en las entradas de la ciudad y barriadas del Polígono, La Paz, Plaza de Toros y en las zonas rurales. La ciudadanía exige soluciones al Consistorio y a la empresa de limpieza, por la mala imagen que se le da a la ciudad, y las molestias que soportan los vecinos y vecinas de varias partes del municipio.
