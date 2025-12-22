Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Desarrollo del taller que persigue nuevas ténicas de búsqueda de empleo. ANDÚJAR IDEAL

El programa ERACIS+ allana la introducción en el mercado laboral

TRABAJO ·

Diseña junto con Cruz de Roja una iniciativa innovadora que consiste en el aprendizaje de una entrevista de trabajo virtual y novedosa

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 22 de diciembre 2025, 13:15

Comenta

La innovación también forma parte de la empleabilidad. Desde el programa ERACIS+ se hace una apuesta por metodologías actuales que preparan a las personas ... participantes para los retos reales del mercado laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

