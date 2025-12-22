El programa ERACIS+ allana la introducción en el mercado laboral
TRABAJO ·Diseña junto con Cruz de Roja una iniciativa innovadora que consiste en el aprendizaje de una entrevista de trabajo virtual y novedosa
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Lunes, 22 de diciembre 2025, 13:15
La innovación también forma parte de la empleabilidad. Desde el programa ERACIS+ se hace una apuesta por metodologías actuales que preparan a las personas ... participantes para los retos reales del mercado laboral.
Esta iniciativa ha tejido alianzas con Cruz Roja Asamblea Comarca Campiña Norte, para desarrollar la experiencia ¡Ponte a Prueba: vive tu entrevista en realidad virtual¡, una actividad formativa que combina aprendizaje y tecnología. En una primera fase, se impartió un taller práctico sobre las claves para afrontar con éxito una entrevista de trabajo, y en la segunda fase, las personas participantes pudieron vivir una entrevista simulada mediante gafas de realidad virtual. Una herramienta novedosa para trabajar la seguridad personal, la comunicación, la gestión de nervios y la toma de decisiones en un entorno realista y totalmente controlado.
Conjunción de fuerzas
Esta actuación pertenece al Plan Local de Intervención en Zona Desfavorecida, del proyecto ERACIS+, cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar mediante una aportación extraordinaria. La Estrategia ERACIS+ está orientada a mejorar la inserción sociolaboral y la calidad de vida de las personas residentes en la Zona Desfavorecida de Andújar. Los avances de los Itinerarios Integrados y Personalizados de Inserción Sociolaboral, alcanzan ya la s cifra de 280. Andújar ha percibido 1,2 millones de euros para la estrategia de Inclusión Social Eracis, por parte de la Consejería de Inclusión y Bienestar Social.
Con esta cantidad destinada al Ayuntamiento, se atienden a más de 350 personas de la zona del polígono 'Puerta de Madrid' y de la Barriada de La Paz, que están recibiendo un impulso dirigido a la mejora de su calidad de vida a través de unos itinerarios personalizados de inserción socio laboral.
