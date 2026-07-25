El productor andujareño Roberto Guerrero llega al prestigioso Tomorrowland

El artista y productor musical Roberto Guerrero, natural de Andújar y actualmente afincado en Sevilla, acaba de publicar junto al productor malagueño Stay Puft el ... tema M4GRØ, un lanzamiento que llega directamente al catálogo de Tomorrowland Music el sello discográfico oficial del reconocido festival internacional Tomorrowland.

El lanzamiento se realiza en colaboración con ARTCORE, sello y plataforma vinculada a la artista y productora Indira Paganotto, y forma parte de un recopilatorio Various Artists (VA) que reúne nuevas producciones de diferentes artistas de la escena electrónica internacional. El recopilatorio cuenta también con producciones de nombres como Indira Paganotto, BIIA, Charly Sparks, Valentinø, Marhu, El Karima e Interactive Noise, entre otros.

La colaboración entre Roberto Guerrero y Stay Puft surge de una relación artística y de amistad que les ha llevado a trabajar juntos en el estudio durante los últimos meses, explorando la combinación de sintetizadores analógicos y digitales y desarrollando nuevas ideas de cara a un futuro proyecto en directo. Para Roberto Guerrero, este lanzamiento supone un paso especialmente importante dentro de una trayectoria vinculada durante años a la música electrónica y la producción musical. Natural de Andújar, su carrera le ha llevado a desarrollar diferentes proyectos relacionados con el techno, la experimentación sonora y la composición, y actualmente continúa desarrollando su actividad artística desde Sevilla.

Dos artistas andaluces

El lanzamiento de M4GRØ supone además un punto de encuentro entre dos artistas andaluces; Roberto Guerrero, desde Andújar, y Stay Puft, productor malagueño y miembro de Califato 4x4, unidos en una producción que ahora alcanza una plataforma de repercusión internacional como Tomorrowland Music. El tema ya está disponible en las principales plataformas digitales.