Los problemas mentales acechan cada vez más a las personas sin hogar

El Centro de Acogida e Inserción para Transeúntes San Vicente de Paúl ha registrado una gran actividad en este curso que se inició allá por ... septiembre y finaliza ahora en este mes de junio. Su programa está subvencionado por el 0, 7% dentro del Proyecto Camino a la Integración, Acogida y Talleres Ocupacionales Para las Personas Sin Hogar.

En este periodo de tiempo han pasado alrededor de unas 700 personas que se han correspondido a unas 500 demandas de pernoctación en el centro que funciona en la ciudad desde el año 1999. Se han repartido unas 7.500 comidas, entre desayuno, comida y cena en estos nueve meses.

En lo que respecta a su programa de reinserción, han sido 10 las personas que han participado en los diversos talleres. Aparte de su actividad estrella como es el lavadero de coches, con un enorme implantación ya entre la ciudadanía, en la presente edición ha gozado de gran aceptación el de mantenimiento de las instalaciones del centro. «Se ha adecentado, se han arreglado cosas que estaban rotas y se han encargado de pintar el centro, comenta su trabajador social», Francisco Cubilla. Aprovechando el desarrollo del Año de la Misión cono preparación espiritual al octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, desde del centro se han diseñado actividades para educar en valores, «hemos formado una familia y también estamos muy satisfechos por ver como algunas de las personas que han participado de los talleres han abandonado las viviendas tuteladas para trabajar», subraya Cubilla.

El trabajador social resalta la labor que desempeña la red de voluntariado para el buen funcionamiento del centro en las tareas de acogida, limpieza y cocina. «Hemos cumplido con gran parte de nuestros objetivos, porque tenemos un Plan de Igualdad consolidado, el Plan Ético de Acoso y el de Calidad y contamos con un gran número de colaboradores que no nos abandonan», afirma. Un total de 70 voluntarios han desarrollado su labor en el centro, con la incorporación de jóvenes y adultos. Las nacionalidades de las personas que han accedido a los servicios del Centro de Acogida San Vicente de Paúl han sido españoles, marroquíes, argelinos, senegaleses, ucranianos, latinoamericanos, de Francia y Portugal.

Perfil

A Francisco Cubilla le ha llamado la atención que son cada vez más los jóvenes que pasan por el centro, y con más problemas mentales», ataja Francisco Cubilla, quien reconoce que este tema es la asignatura pendiente para las personas sin hogar. «No puede pasar mucho tiempo sin que la valoren, porque algunos vienen muy mal y se les tiene que diagnosticar para tratar su patología», apremia.

Cubilla destaca el trabajo en equipo que despliega el equipo directivo y el de la Asociación de la Familia Vicenciana, que tutela la vida de Centro de Acogida San Vicente de Paúl. Ensalza la labor del presidente, el sacerdote paúl Manuel Botet, que en septiembre se marcha a Valencia a emprender una nueva etapa sacerdotal. «Ha ayudado mucho, ha estimulado y ha sido uno más en el camino», reconoce Francisco.