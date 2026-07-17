La Primitiva de este jueves deja casi 1, 3 millones de euros en Andújar

La Administración de Loterías número 5 de Andújar, ubicada en el Centro Comercial Carrefour, ha sellado un boleto de seis aciertos del sorteo de la ... Primitiva de este jueves día 16 de julio.

La persona ganadora percibirá casi 1, 3 millones de euros en un sorteo que dejó un bote de 36 millones de euros, porque la categoría de seis aciertos más el reintegro quedó desierta. La combinación ganadora de este sorteo fue 1, 6, 11, 27, 31 y 38. El número complementario fue el 41 y el reintegro el 0. No se conoce el paradero de la persona agraciada, que es difícil de detectar porque se trata de un lugar donde viene mucha gente de varios lugares de la ciudad y de los pueblos de la comarca a comprar.

Esta administración de loterías regentada por Pedro Jesús García-Rabadán, ya repartió el segundo premio del sorteo especial de la Lotería, con motivo del Día de los Enamorados el 14 de febrero de 2022 y un premio de 76.882 euros de la Bono Loto, hace tres años. García-Rabadán estaba deseando conceder un premio de envergadura y no esconde su satisfacción por el que ha otorgado esta vez.