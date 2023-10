La primera vez

«Siempre hay una primera vez, unas veces para bien y otras para mal o no tan bien»

Siempre hay una primera vez, unas veces para bien y otras para mal o no tan bien. Ha ocurrido este año y en estos días. Por primera vez, se ponen las medidas por precaución y por si ocurren; ya no sabemos si es que no ha ocurrido o que las medidas previamente tomadas las han evitado. Es el caso, primero, de activar un plan de emergencia ante las fuertes borrascas, una pasada ya y otra en puertas, cuando escribo estas líneas.

El Comité Asesor del Plan de Emergencias del Ayuntamiento, que para eso está, se reunió y puso las medidas sobre la mesa, antes de y así se evitaron causas mayores en el del pasado jueves y es previsible que ocurra en los sucesivos, dado que en Andújar no estamos acostumbrados a tanto viento ni a tanta lluvia. Lo mismo ha ocurrido con el control del robo de aceituna. Cierto que siempre existió, pero dado el precio de oro al que está el llamado oro liquido, el aceite, ya se ha previsto que estos hechos se adelanten en fecha y forma, con un Plan de Vigilancia que le ofrezca cierta tranquilidad al agricultor; el Plan se aplicará en todos los frentes, fincas, almazaras, ventas y demás. Y a eso se llama, como en el caso anterior prevención del gobierno municipal y no dar vaselina. Como tampoco creo que lo sea, el que por primera vez o así, una parte de la oposición, escribíamos la pasada semana que sólo la oposición mayoritaria lo había hecho, concretamente IU-Podemos otorgue un aprobado, aunque sea muy justo a la gestión del nuevo equipo mayoritario del PP y que no quita que, a renglón seguido y ante las Ordenanzas municipales que ya se le han presentado ya a los grupos políticos de la Corporación. Afirme que se opone a la subida del 10% del agua y basura, dos impuestos municipales que el PSOE cedió su cobro a Diputación y que todavía, al día de hoy, existe la duda entre los ciudadanos, si saldría más barata la gestión municipal; pero…, ellos han presentado ocho enmiendas y su congelación. El debate ya está servido, siendo consciente y admitiendo que son servicios que se deben de actualizar y equilibrar. Lo que no es la primera vez que se celebra, pero sí que alcance tan notable repercusión, es l Festival de Música Antigua «Ciudad de Andújar», que va por su décima edición y ha sido en esta ocasión, desde la organización, que sentimos hablar de satisfacción por su alta calidad y la respuesta de asistencia al mismo. Cierto que, no estamos a niveles, en Música, como otros pueblos o ciudades de la provincia, pero si somos capaces de valorar y reconocer con éxito lo que tenemos, siempre habremos dado, como el hombre que puso el pie en la luna, un paso para la eternidad; en este caso, un paso para la Cultura. Algún día, Este festival que pretende defender el patrimonio y la historia a través de la música y se convertirá en un referente musical de la zona, porque ha atraído a público de numerosas localidades. Tampoco es la primera vez, va por su quinta edición, el concurso de jóvenes valores del flamenco, que buscan la gloria en el concurso de noveles que se celebra en nuestra ciudad, a nivel nacional, en las modalidades tanto de cante, como de baile, y con sustanciosos premios, siendo la peña flamenca de Andújar, una de las de más renombre de Andalucía, por las actividades que esta organiza, en colaboración con el Ayuntamiento. Ni la Noche en Blanco, que es la segunda y que tiene lugar en otras ciudades, que en Andújar llega el próximo día 27, auspiciada por la Cámara de Comercio y como no podía ser menos, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento, a través del área correspondiente, dos instituciones que además de su hacer conjunto, deben procurar porque no exista esa, llamémoslas división o desinterés entre los comerciantes, por rimar todos en el mismo barco, escuchar su situaciones y sobre todo buscar, se ha dicho y escrito muchas veces, la formula de unir, que hace algunos años parecía que sí, pero que se ha vuelto a la desunión y asociaciones minoritarias. La prueba, esta noche en blanco.