Primer cambio

Apenas pasado un mes de la constitución de la nueva Corporación Municipal, salida de las Elecciones Municipales de Mayo, ya hay el primer movimiento o salida de la misma. Una salida que no por esperada, sique ha cambiado el motivo de ello.

La edil Josefa Jurado del PSOE, número dos en la lista, se postulaba como candidata al Senado por la provincia de Jaén, lo que daba un margen de posibilidades que abandonara el cargo de concejal, para incorporarse a esta Cámara nacional. El resultado no ha sido el esperado y los tres senadores, correspondientes a la provincia jiennense serán del PP y no habrá ninguno socialista. No obstante, Josefa jurado, en el pleno de este mes de julio presentó su renuncia como concejal, alegando razones personales. Ya escribíamos que se barruntaban cambios en la sede del PSOE a partir del otoño, pero puede que hayan comenzado antes de lo esperado. Josefa Jurado ha sido un valor en alza socialista en el gobierno anterior municipal, pero también en la estructura del partido en los cargos ocupados de portavoz del grupo municipal y del grupo socialista. Ha tenido responsabilidad, sobre todo en el área de Personal y su presencia municipal y de partido ha sido continua. Lo de «razones personales», ya sabemos que, sobre todo en política, es un concepto más que amplio y lo mismo quiere decir que me voy porque estoy harta, que lo hago porque me espera otro destino. La salida de la edil socialista supone, si se sigue con el orden establecido en la lista que se presentó en las elecciones municipales, un escalón hacia arriba de la gran apuesta socialista, la del expresidente de la Cofradía Matriz, Manuel Vázquez, que del quinto puesto pasaría a ocupar el cuarto y daría paso a un anterior concejal, Juan Lucas García, que ocupaba el número siete. Aunque puede que esto no ocurriera así o que hubiera algún que otro desplazamiento o dimisión. Ya se sabe, que cuando un grupo político no alcanza los objetivos propuestos, en este caso ganar el gobierno municipal y encima con fracaso, «a perro flaco, todo se le vuelven pulgas».

Lo que sí, con sus seis concejales, se han lanzado hacer oposición, sobre todo a lo relativo a obras que consideran propias. Así, con la apertura al tráfico de la calle Argimiro Rodríguez, se ha personado el grupo de concejales socialista, incluido el anterior responsable de infraestructuras y a las puertas de volver entrar, Juan Lucas y le han pedido al actual gobierno municipal del PP que la terminen como ellos la proyectaron, además de la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento y demás. De igual manera han anunciado que harán con todas las obras iniciadas por ellos y controlarán la gestión del PP, que es la obligación de toda oposición. Mientras, el PP, partido en el gobierno municipal, con mayoría absoluta, continua con su política de visitas de consejeros y delegados de la Junta de Andalucía, abrochando temas pendientes, algunos ya dando total cumplimiento, como es el caso del Hospital Alto Guadalquivir, sobre el que la consejera Catalina García dijo que a la semana siguiente pasaría a integrarse en su totalidad al SAS y el pasado día 26 veía la luz la orden en la que se contempla la integración directa del personal de las extintas APES como personal estatutario en el Servicio Andaluz de Salud y se establece el procedimiento de integración directa del personal laboral fijo en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud y se adoptan determinadas medidas respecto al personal laboral temporal, procedente de las Agencias Públicas Empresariales, teniendo 1 mes a partir de la resolución que inicie el procedimiento voluntario de integración. Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en su visita oficial, que tampoco vino sólo a dejar su fiema en el libro, anunció la inversión de casi 50.000 euros en dotar a los juzgados de Andújar de una sala Gesell para la toma de declaraciones a las víctimas vulnerables. Así, lo anunció, con los nuevos fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El alcalde, Francisco Carmona Limón, que elogio las instalaciones de los juzgados, anunció próximas mejoras y el consejero le ofreció el cuarto juzgado.