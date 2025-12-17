El presupuesto municipal de 2026 en Andújar llega a los 49, 5 millones

El presupuesto municipal para 2026 supera ligeramente los 49, 5 millones de euros, que suponen un incremento de dos millones en ingresos respecto al de ... este año. Así lo ha destacado este miércoles en su comparecencia el alcalde, Paco Carmona, quien ha estado acompañado por el edil de Economía y Hacienda, Manuel Fernández. Tiene un superávit de 130.000 euros. El regidor constató que cumple con los estándares de estabilidad presupuestaria y equilibrio económico-financiero.

Carmona ahondó en la disminución de la deuda municipal, que la cifró en los 11 millones de euros. «Pese a que hemos pedido un crédito de 2, 4 millones de euros para financiar los fondos EDIL y de Inversiones Verdes», atajó en su intervención el primer edil andujareño, quien agradeció el trabajo realizado por el concejal de Economía y el equipo técnico del área.

El presidente de la Corporación Municipal destacó que las cuentas municipales buscan la igualdad en la prestación de los servicios y en el incremento del gasto social por habitante, «a la par que busca satisfacer las necesidades y reivindicaciones de los vecinos». Pues en gasto social se dedican 33 millones en la ciudad y en atender a las familias vulnerables, que contemplan becas para el estudio y ayudas a la natalidad. Los presupuestos recogen las bonificaciones en el agua y la basura. «Trabajamos por las personas y subimos la cantidad a a la Dependencia». Los gastos sociales suponen un gasto de 172 euros por habitante, unos 70 más por encima de la media nacional. También se proyectan dos Escuelas Taller.

Empleo

Las cuentas municipales reservan un total de 645.000 euros para un Plan Municipal de Empleo que propiciará el contrato de 170 personas. El máximo responsable de la Corporación Municipal destacó la subida de la partida de los convenios destinada a los colectivos. Citó las ayudas a la Agrupación de Cofradías, la peña flamenca, los clubes deportivos y la banda Maestro Amador. Citó la ayuda al alquiler y rehabilitación de viviendas.

Habrá una partida de tres millones de euros en inversiones municipales

El presupuesto para 2026, que se debatirá en el pleno municipal este jueves día 18 de diciembre recoge dos millones de euros para actividades culturales, que a partir del mes de marzo tendrán cabida en el renovado Teatro Principal, que actualmente se halla en obras. El alcalde destacó la continuidad del festival Delicatesen Andujar, ante el éxito de la primera edición que se celebró en los meses de septiembre y octubre. Este año por primera vez, habrá ayudas a las explotaciones agrícolas par fijar la población en el campo. Se contemplan partidas para el arreglo del polígono de La Estación y de los arroyos y de los caminos rurales. El primer edil ponderó en la cantidad de 800.000 euros para el comercios.

Habrá tres millones de euros en inversión con recursos municipales, que se suman a los 14 millones de los fondos europeos. Se proyectan más de un millón de euros, para cambiar el césped del estadio Sebastián García Laguna, (será artificial) y se quieren acometer con los presupuestos la iluminación del Camino de la Isla, el arreglo de la zona de la plaza de toros, la remodelación de la plaza del Camping y de los parques infantiles, donde tendrán especial incidencia los de la zona del Barrio de la Paz, donde existe un compromiso de conversión de zona verde, ante la exigencia de los vecinos. Allí se entregarán viviendas.

También se proyectarán mejoras en los poblados, como la ampliación del canal de las Vegas de Triana, las reformas del centro de salud y el Malecón de Los Villares de Andújar. En lo que respecta al patrimonio de la ciudad, existe para el año 2026 hay prevista una partida municipal de 180.000 euros para su puesta en valor. El alcalde habló de nuevo la inauguración del Museo Fuentes de Olmo, pendiente desde hace años, y anunció que está cerca se su finalización el Palacio del Ecijano. Por otra parte, los sótanos del Castillo y el Molino de las Aceñas, ya son de propiedad municipal, por lo que se prevén partidas para su puesta en valor para que sean visitados.