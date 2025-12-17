Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MANUEL FERNÁNDEZ Y EL ALCALDE DURANTE LA EXPOSICIÓN. GONZÁLEZ

El presupuesto municipal de 2026 en Andújar llega a los 49, 5 millones

Suben los ingresos en dos millones y destacan partidas en gasto social, mejoras de polígonos industriales y explotaciones agrarias

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 14:13

El presupuesto municipal para 2026 supera ligeramente los 49, 5 millones de euros, que suponen un incremento de dos millones en ingresos respecto al de ... este año. Así lo ha destacado este miércoles en su comparecencia el alcalde, Paco Carmona, quien ha estado acompañado por el edil de Economía y Hacienda, Manuel Fernández. Tiene un superávit de 130.000 euros. El regidor constató que cumple con los estándares de estabilidad presupuestaria y equilibrio económico-financiero.

