La presente edición del ciclo Música en los Parques supondrá una oda a los pasodobles

El Ayuntamiento de Andújar y la Asociación Musical Maestro Amador han presentado una nueva edición del ciclo Música en los Parques, una propuesta cultural consolidada ... en la programación estival del municipio que llevará la música de banda a distintos espacios públicos de la ciudad y sus pedanías durante el mes de julio.

La programación comenzará el próximo 2 de julio en el templete del Parque San Eufrasio. Como novedad, esta edición amplía su presencia en las pedanías con actuaciones el 3 de julio en el Mirador de San Nicolás de La Ropera y el 7 de julio en la Plaza de la Constitución de Los Villares. El ciclo concluirá el 9 de julio en la Planada de la Plaza de Toros de Andújar. Todos los conciertos se celebrarán a las 22:00 horas.

Durante la presentación, el concejal de Festejos, Antonio Torres, ha agradecido la colaboración de la Banda Maestro Amador, destacando su participación a lo largo de todo el año en numerosos actos y celebraciones de la ciudad, entre ellos la Semana Santa, la Romería, las fiestas patronales, la Navidad o las actividades organizadas en las pedanías.

El ciclo ofrecerá en esta ocasión un programa monográfico dedicado al pasodoble taurino, una de las expresiones más características de la música para banda y estrechamente vinculada a las tradiciones populares españolas.

El repertorio incluirá obras tan reconocidas como Alma Jaenera, Trianero, Toro en Francia o Solera Andaluza, composiciones que forman parte del patrimonio musical bandístico y que evocan el ambiente festivo y solemne asociado a la cultura taurina.

Asimismo, los conciertos incorporarán un recorrido musical por algunas de las figuras más destacadas de la historia del toreo a través de composiciones inspiradas en nombres como Manolete, Belmonte, Gallito o El Algabeño, protagonistas de una época que dejó una profunda huella en la cultura popular española.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa cultural para las noches de verano, acercando la música en directo a diferentes espacios del municipio y favoreciendo la participación vecinal en entornos al aire libre. José Serrano, presidente de la Asociación Musical Maestro Amador, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de una programación que combina tradición, patrimonio cultural y música de banda en distintos puntos de Andújar y sus pedanías.