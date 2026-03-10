Presentado en la ciudad el libro 'Relatos cadavéricos de unos perros exquisitos'

La gira de presentación de libro 'Relatos cadavéricos de unos perros exquisitos' aterrizó el pasado fin de semana en el Palacio de los Niños ... de Don Gome.

Seis autores, Luis Jimeno, Rafael Morales, Paco Oliver, Fernando Morales, Ángel Acosta y Javier Oliver García narran historias cargadas de un humor truculento y que desprenden una crudeza, porque narran con una sutileza sarcástica los acontecimientos surgidos en la dos últimas décadas como la crisis económica de 2008, la pandemia del coronavirus y la guerra de Ucrania. Estos seis autores forjaron una gran e indeleble amistad en el IES Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla, y desarrollaron después diferentes trayectorias profesionales el teatro, la medicina la biología, la comunicación y la filología

La elección de Andújar vino motivada por la intensa relación que entablaron la técnica de Cultura, María Ángeles Expósito y el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, (en su etapa de alcalde) con el aquel entonces presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales, Rafael Morales.

Jesús Estrella fue el encargado de la presentación de este libro y ahondó en el carácter disruptivo del libro, al producir una ruptura brusca en las 113 historias que como dijo atrapan el lector e invitan a una lectura inmediata.