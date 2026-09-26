El premio Rafael Romero une al trío de ases del flamenco locales

La XXV edición del galardón Rafael Romero 'El Gallina' , que en su trayectoria ha dignificado la labor de ilustres cantaores, guitarristas, bailaoras, investigadores y difusores ... del flamenco, entrelazó a un tridente de grandes artistas del terruño de tres generaciones distintas de ases del 'arte jondo'.

En sus bodas de plata, el premio que da nombre al insigne e inmortal Rafael Romero, recayó en el célebre bailaor iliturgitano Diego Lloris. La gala concluyó con la actuación de la cantora de Villanueva de la Reina, Ángeles Toledano, que inició su exitosa carrera como cantaora bajo al abrigo de la peña flamenca Los Romeros de Andújar, cuyos responsables detectaron el talento de la villanovera.

Con la celebración de esta vigésimo quinta edición, el Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca Los Romeros reafirmaron su compromiso con la promoción y conservación del flamenco, al tiempo que mantienen vivo el legado del iliturgitano Rafael Romero a través de un galardón que se ha consolidado como un referente en el panorama cultural andaluz.

Un pionero

Rafael Romero fue pionero en exportar el flamenco más allá de nuestras fronteras. Fue uno de los primeros embajadores flamencos en Japón, el primer cantaor que llegó al país nipón como solista y que embrujó a su exigente público. Tuvo audiencias privadas con el príncipe Hirohito y hoy en día, aún existen peñas flamencas que llevan su nombre tanto en el país del 'sol naciente'. Se le recuerda por haber rescatado y difundido cantes como la alboreá, la rondeña, el cante de la madrugá y las viejas tonás perdidas. Se hizo famoso por interpretar La Petenera, un cante que era maldito para los gitanos.

Romero proyectó el flamenco por medio mundo, participó en la primera antología del cante editada en París en 1954 y cantó en la popular sala Olympia. Llevó su arte a otros lugares ajenos al flamenco, como a escenarios de Nueva York o la Scala de Milán, además de Moscú y el Reino Unido, donde obtuvo mucho éxito. También estuvo en Latinoamérica, en Buenos Aires y México. El acto tuvo como preámbulo la actuación de la bailaora andujareña, Tania Alcalá, en la estatua de Rafael Romero, enclavada en la Corredera Capuchinos, enfrente donde nació en 1910. Alcalá interpretó un baile rondeño y estuvo acompañada al cante por Mónica Mata y la guitarra de Alberto Pantoja.

Acto de concesión

Después, la comitiva se trasladó al Teatro Principal, donde tuvo lugar la entrega del galardón a Diego Llori, por parte del presidente de la peña flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, y del alcalde, Francisco Carmona. Diego Llori Trujillo es una de las figuras más destacadas del baile flamenco contemporáneo. Su trayectoria profesional le ha llevado a actuar en los principales escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como bailaor, coreógrafo y director artístico de reconocido prestigio. Llori ha formado parte de algunas de las compañías más importantes del país, siendo primer bailarín del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de desarrollar una brillante carrera al frente de su propia compañía. A lo largo de su trayectoria ha llevado el nombre de Andújar por escenarios de todo el mundo, contribuyendo a la difusión del flamenco y de la cultura andaluza con un estilo propio que combina el respeto por la tradición con una personalidad artística marcada. Llori no pudo contener su emoción y en su discurso derramó lágrimas de alegría y gratitud por ser profeta en su tierra que ha divulgado por todo el mundo a través de su talento y el corazón.

Y esta mágica velada la cerró la villanovera Ángeles Toledano , que ha convertido en una de las voces más prometedoras del panorama flamenco actual. Deleitó al público con temas de su álbum 'Sangre Sucia' y de varios tema que la han permitido brillar en giras realizadas con grandes artistas por el mundo. Inició el festival VibrAndujar y no se olvidó de sus orígenes profesionales y del apoyo que le brindaron.