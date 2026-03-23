El pregonero llama a la juventud a salvaguardar la Semana Santa de Andújar

El profesor de Religión Católica de los institutos Virgen de la Cabeza de Marmolejo, y del IES Nuestra Señora de la Cabeza de Marmolejo, Francisco ... Bellido Reca, profundizó en los aspectos teológicos, cofrades, artísticos y culturales en su pregón de la Semana Santa de Andújar que pronunció ayer domingo en el Teatro Principal. Su sabia palabra adentró a los asistentes a vivir la Pasión y Resurrección de Cristo en las vísperas.

Tras la presentación del anterior pregonero, Eduardo Muñoz, Francisco Bellido confesó nada más iniciar su declamación, sentirse emocionado por ser el pregonero de la Semana Santa de su ciudad natal. Su alocución estuvo salpicada de recuerdos y emociones, porque Bellido almacena un caudal ingente de vivencias, desde su vinculación hace 50 años a la Cofradía de los Estudiantes, que enfila ya el 80 aniversario.

Hizo un guiño a la Hermandad de la Paciencia y sus titulares, puesto que también es cofrade. Describió con sutileza y fe la peculiaridad de cada imagen que procesiona en la ciudad y ahondó en la antigüedad de la Semana Santa de la ciudad que alcanza los 600 años de historia, puesto que hinca sus raíces en el medievo, con la fundación de la Vera Cruz en el año 1427. Ofreció una reseña histórica de cada hermandad de Semana Santa y se detuvo como tras su declive y ocaso en la década de 1970, experimentó un gran resurgir con la creación de la Hermandad del Buen Remedio en los albores de los 80 y con el florecimiento de las bandas de música y los costaleros. Citó a los grandes bordadores, restauradores, orfebres y artesanos de la cera que atesora la ciudad.

Llamamiento a la juventud

Bellido hizo un llamamiento a la juventud cofrade, porque la considera clave en la evolución y el futuro de la Semana de Pasión andujareña. Por cierto, algunos jóvenes de las bandas de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo y de Maestro Amador, que amenizaron el acto, son alumnos suyos. El pregonero emocionó con el recuerdo que le tributó a su madre, hizo una plegaria sentida y profunda a la Virgen María y apeló a vivir la Semana Santa desde la fe en Dios, la caridad, el entendimiento y el interior.