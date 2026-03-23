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Bellido durante su sentida declamación en el Teatro Principal. GONZÁLEZ
Su madre y la Virgen María fueron objeto de unas bellas palabras por parte del pregonero, fruto de su honda fe

El pregonero llama a la juventud a salvaguardar la Semana Santa de Andújar

RELIGIÓN ·

Francisco Bellido bucea en su historia, define la idiosincrasia de las cofradías e invita a desplegar los valores cristianos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 23 de marzo 2026, 14:04

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El profesor de Religión Católica de los institutos Virgen de la Cabeza de Marmolejo, y del IES Nuestra Señora de la Cabeza de Marmolejo, Francisco ... Bellido Reca, profundizó en los aspectos teológicos, cofrades, artísticos y culturales en su pregón de la Semana Santa de Andújar que pronunció ayer domingo en el Teatro Principal. Su sabia palabra adentró a los asistentes a vivir la Pasión y Resurrección de Cristo en las vísperas.

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El pregonero llama a la juventud a salvaguardar la Semana Santa de Andújar