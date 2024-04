Una pregonada romería

Desde hace muchos años, el curso existencial y mis propios impulsos averiguadores me han llevado a intentar imbuirme en lo posible en la contemplación más honda y ancha de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que ya de nuevo aviva sus velas. He procurado conocer aunque sea de soslayo ese universo tan complejo, tan poliédrico, tan referencial en el devenir del ser humano que es la religiosidad popular; esa manifestación de carácter universal que une la cultura tradicional con la pulsión religiosa.

En este contexto uno de los aspectos de la Romería que siempre me ha atraído es el pregón. Recuerdo vivamente aquellos primeros pregones a los que iba de niño con mi padre. Aquel teatro Avenida vestido de gala, aquel boato que se respiraba en todo el acto, aquel protagonismo de la palabra; aquel año en que compartimos un rato, para mí admirativo, con el paisano y conocido de mi padre Federico Muelas que fue pregonero en 1969. Luego, con los aires de la democracia recién llegados y estando vinculado a los ámbitos culturales de la ciudad, que fueron un ariete de plenitudes andujareñas, el pregón fue un eslabón singular de esa nueva epifanía que alumbró aquel tiempo. Son muchas las anécdotas que impregnan y trufan la historia del pregón y sus protagonistas. Podría hablar de las visitas que hice a algunos de los pregoneros para oficializar su nombramiento, de las presentaciones de algunos que también he tenido la satisfacción de ejercer,….. También podría hablar del año en que fui pregonero, donde me alcanzó una gran responsabilidad. Era el primer pregonero cotidianamente vecino de Andújar. Entre la importante gavilla de pregoneros, sobresalen el cardenal y arzobispo José Manuel Estepa Llaurens (1987) y el doctor en Filología Románica e investigador científico del C.S.I.C., José Carlos de Torres (1983), -que este año recibe el galardón de Romero de Oro junto al sacerdote Pedro Montesinos, que ha sido arcipreste en la ciudad)- por ser naturales de Andújar, pero que vivían fuera de la misma (J.C. de Torres es el decano de los pregoneros locales). Después de muchos proclamadores de la romería, que tuvieron una visión periférica de la misma (en algunos casos muy acertada y necesaria), con una perspectiva más global de esta gran fiesta abrileña, me vi en la necesidad de aportar un enfoque más particular, acercándome a un paisaje y un paisanaje de los adentros de Andújar, a unas vivencias esencialmente localistas. Recuerdo como una revelación el día anterior al pregón, aquella vigilia en el Santuario, sintiendo ese mítico cabezo de Sierra Morena como un lugar prodigioso, y a su moradora como un hontanar celeste y matrístico que me hizo aspirar toda la ancestral mística y mariofanía de la Virgen de la Cabeza.

Este año se cumplen cincuenta años del pregón del gran maestro del columnismo, Manuel Alcántara (21/04/1974), quien ha sido un valedor de esta mi vocación articulista que cada día me arrebata. Quiero acordarme, además de los mencionados, de entre tantos pregoneros, de mis admirados José Manuel Caballero Bonald, Antonio Hernández, Fernando Quiñones o Manuel Ríos Ruiz. También de Joaquín Ruiz Jiménez, José García Nieto, los hermanos Murciano, Alfonso Grosso, Manuel Vegas Asín, Pedro Rocamora, Ramón Cué, Jesús de las Cuevas, Luis Jiménez Martos, de Matías Prats,... Todo empezó por los Juegos Florales celebrados en 1960 que ganó Manuel Alcántara, y cuyo mantenedor fue Jaime de Foxá, que de alguna manera fue impulsor del pregón y su primer declamador en 1965. En 1966 fue Blas Piñar, en 1967 Luis López Anglada y en 1968 lo fue Juan Manuel Pardo Galloso, a la sazón gobernador civil de Jaén. Son muchos más a lo largo de los años y muchos de ellos y ellas admirados y queridos amigos, que no puedo nombrar por razones obvias de extensión. El próximo sábado ocupará la tribuna del pregón José Luis Criado Barragán, nacido en Arjona pero andujareño de adopción y desde hace años afincado en tierras catalanas donde ejerce como notario y donde pule su pasión por el Rally Dakar, en el que ha participado en 32 ocasiones, siendo el español que más veces ha disputado esta prueba. No falta en su camión una medalla de la Morenita. Criado, que fue pregonero de Arjona en 2011, es un apasionado romero y caballista; su padre, Francisco Criado Sola, fue cartelista en la Romería de la Virgen de la Cabeza del año 1996, también fue hermano mayor de la cofradía de Arjona, al igual que su abuelo. Conociendo cómo es José Luis Criado no me cabe duda de que va a trazar un pregón de gran empaque, sustancialmente impar, que va a dejar profunda huella en los anales romeros; repleto de vivencias, de recuerdos entrañables, de devoción. Y llenándolo todo con una espléndida y cardinal impronta.