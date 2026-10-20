El PP anhela el fin de la reclusión ferroviaria de Jaén

El Partido Popular expresó ayer en la ciudad su firme compromiso de cambio en la nación, justo el día en el que su presidente nacional, ... Alberto Núñez Feijóo, presentó su compromiso y contrato con España, donde la provincia de Jaén va a presentar sus propuestas.

Este deseo de renovación se plasmó en la reunión del comité local del PP, a la que asistieron el presidente de la formación en Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González. El presidente de los 'populares' iliturgitanos, el diputado autonómico, Jesús Estrella, avanzó que van a intentar que la ciudadanía de Andújar contribuya a un cambio necesario que necesita, bajo su parecer España. «Para acabar con los ocho años de políticas de confrontación y de abandono a Andalucía de Pedro Sánchez».

El alcalde de Andújar y vicesecretario del partido en Andújar, Francisco Carmona, garantizó que el municipio está preparado para el cambio de ciclo, «que se va a producir a partir del 29 de noviembre, donde habrá un gobierno honesto, que acabará con los intereses personales y con los corruptos», auguró Carmona. Erik Domínguez señaló que el contrato por España que presentó ayer Feijóo, «va curar las heridas que tiene España». En lo que respecta a Jaén, una de la primeras medidas que se quieren implantar es el final del aislamiento ferroviario en la provincia de Jaén. Una de las soluciones que se han arbitrado para acabar con esta desconexión es la puesta en marcha el subtramo de la línea de alta velocidad Mora-Alcázar de San Juan Madrid y Jaén. Domínguez subrayó que la honestidad y la moderación serán las bases del posible gobierno del PP en España.