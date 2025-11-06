El PP alaba el compromiso de la Junta con la zona

Los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 incluyen una partida de 32 millones de euros para Andújar y su comarca. El presidente ... provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez; el presidente local del PP de Andújar, Jesús Estrella, y el vicesecretario general y alcalde de la ciudad de Andújar, Francisco Carmona, desgranaron ayer los proyectos más relevantes que figuran en las cuentas autonómicas del año que viene para la zona.

Carmona aseguró que el Gobierno de Juanma Moreno viene trabajando en resolver necesidades que la ciudad y la comarca tienen en diferentes materias como en sanidad, poniendo como ejemplo los más de nueve millones ya invertidos en el hospital Alto Guadalquivir y las medidas adoptadas para que sigan llegando más personal sanitario. En el terreno educativo, se refirió a la ampliación del IES Jándula, o la llegada de nuevos ciclos formativos.

Centros educativos

Erik Domínguez detalló las inversiones de las que destacó los 700.000 euros que se liberan para la bioclimatización del IES Jándula y el IES Sierra Morena. En materia de agua, y dentro del Plan Regadía, que cuenta con 140 millones, unos 15 millones son para la modernización de la comunidad de regantes del Rumblar, «una reivindicación histórica», precisó Domínguez. En carreteras, se recoge la redacción del proyecto de la segunda fase de la mejora de trazado de la A-311, y actuaciones en la A-6177 para seguir mejorando la conexión entre Andújar y el Santuario. También se proyectan mejoras en la A-420 entre Andújar y Marmolejo, o la A-6175 entre Porcuna y Lopera. En el apartado de la vivienda, se prevé la adecuación de 88 viviendas en Andújar y una en Espeluy. Los presupuestos recogen una partida de 200.000 euros para adquisición del equipamiento y la puesta en marcha CECOP del Cerro del Cabezo con un presupuesto de 200.000 euros.

Jesús Estrella señaló que Andújar se beneficiará de casi 200.000 euros del programa Impulsa-T Jaén y de la nueva convocatoria de escuelas taller. Señaló que en el año 2026 se va a impulsar el inicio de las obras de la depuradora de agua de los núcleos de población de Andújar con 12,8 millones y confirmó que en caminos rurales se destinan 125.000 euros para el camino de La Zapera. «De los 366 millones de euros que hay para la provincia de Jaén, casi 32 millones de euros son inversiones con nombre y apellido para la comarca de Andújar, lo que demuestra el compromiso de Juanma Moreno con nuestra provincia y, en concreto, con esta comarca», aseveró Estrella.