Estrella, Carmona y Domínguez, ayer en la sede del PP. GONZÁLEZ
El área de materno-infantil y las resonancias magnéticas serán una realidad en el próximo año, según los populares

El PP alaba el compromiso de la Junta con la zona

POLÍTICA ·

Dirigentes de la formación señalan que las cuentas autonómicas reservan 32 millones de euros para Andújar y su comarca en 2026

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:48

Los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 incluyen una partida de 32 millones de euros para Andújar y su comarca. El presidente ... provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez; el presidente local del PP de Andújar, Jesús Estrella, y el vicesecretario general y alcalde de la ciudad de Andújar, Francisco Carmona, desgranaron ayer los proyectos más relevantes que figuran en las cuentas autonómicas del año que viene para la zona.

