El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización

Ayuntamiento y Junta de Andalucía se han puesto manos a la obra para remodelar e impulsar el polígono industrial Ave María, con la idea de ... que suponga un importante foco de atracción de empresas.

El alcalde, Francisco Carmona, ha destacado la mejora que se ha producido entre la carretera que enlaza el polígono con la Nacional IV. «Ya disponemos de una vía de ocho metros de anchura para facilitar la circulación del transporte pesado, con una inversión de casi 400.000 euros por parte del Ayuntamiento», ha detallado el regidor.

Envases y Soplados

Otro de los aspectos en los que se va a incidir es en la ampliación del polígono, «había zonas que estaban destinadas a cultivo, la hemos eliminado para urbanizar y haya más suelo industrial disponible para las empresas». Carmona añade que la empresa Envases y Soplados está haciendo una obra de ampliación de 8.000 metros cuadrados, «y están realizando junto con el Ayuntamiento una oferta de empleo público para contratar a unas 40 personas aproximadamente».

El Consistorio ha encargado un estudio por valor de 15.000 euros al Colegio de Ingenieros de Andalucía para hacer un diagnóstico y mejoras de todo el polígono. La intención del Consistorio es la de reivindicar a las administraciones las instalaciones de los sistemas generales, las estaciones depuradoras de aguas (los presupuestos de la Junta de 2026 contemplan partidas para la de los poblados que se hallan en las inmediaciones del polígono). También se contempla la solicitud a Red Eléctrica de suministrar la electricidad de la que no dispone este polígono, como vienen clamando los empresarios allí instalados.