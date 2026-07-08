La Policía Nacional de Andújar ya tiene su pieza musical

El compositor y pianista, Antonio Jesús Pareja, ha elaborado una pieza musical a los Policías Nacionales de Andújar. Se treta de un marcha de oración ... que lleva el nombre de 'Ángeles Custodios de Andújar' y que se la dedica a esta fuerza de seguridad por sus 48 años de historia en la ciudad.

Pareja ha aprovechado su cambio de sede desde la Corredera de San Bartolomé hasta el Polígono Puerta de Madrid, que ha fructificado tras una gestión con dos décadas de andadura. Tanto los responsables de esta fuerza de seguridad del Estado, como sus miembros, han expresado su agradecimiento por el detalle de Pareja.

Medallas de oro de la ciudad

La Policía Nacional recibió de la medalla de oro de la ciudad en octubre del año 2024, tras el acuerdo plenario unánime de noviembre del año 2023. El Ayuntamiento destacó el compromiso y la valentía de los agentes que han dedicado su vida a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se rindió un homenaje a los hombres y mujeres, que, día tras día, ponen en riesgo sus vidas por proteger a la ciudadanía. La Comisaría de Policía se creó el 26 de septiembre de 1978. Desde entonces se ha ido incardinando con la población.

Cancelada la inauguración

Y hoy miércoles día 8 de julio, estaba prevista la inauguración de las nuevas instalaciones, que al final ha sido cancelada, sin comunicarse a que jornada se traslada el acto. Estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La nueva Comisaría de la Policía Nacional en Andújar está ubicada en el Polígono Puerta Madrid. El proyecto, que ha contado con una inversión de más de 6,5 millones de euros, consta de un moderno edificio de cinco plantas y 3.517 metros cuadrados útiles que albergará dependencias administrativas, calabozos y aparcamientos, mejorando el servicio de los cerca de 70 agentes. Las obras comenzaron a finales de 2023 tras décadas de reivindicaciones sobre las insuficientes instalaciones de la antigua sede de la Corredera de San Bartolomé. Se trata de un edificio moderno, totalmente equipado y sostenible y se compone de cinco plantas. Emplea las energías renovables a través de las placas solares. Da respuesta a una de las demandas históricas de Andújar,El compositor y pianista, Antonio Jesús Pareja, ha elaborado una pieza musical a los Policías Nacionales de Andújar. Se treta de un marcha de oración que lleva el nombre de 'Ángeles Custodios de Andújar' y que se la dedica a esta fuerza de seguridad por sus 48 años de historia en la ciudad.

Pareja ha aprovechado su cambio de sede desde la Corredera de San Bartolomé hasta el Polígono Puerta de Madrid, que ha fructificado tras una gestión con dos décadas de andadura. Tanto los responsables de esta fuerza de seguridad del Estado, como sus miembros, han expresado su agradecimiento por el detalle de Pareja.

Medallas de oro de la ciudad

La Policía Nacional recibió de la medalla de oro de la ciudad en octubre del año 2024, tras el acuerdo plenario unánime de noviembre del año 2023. El Ayuntamiento destacó el compromiso y la valentía de los agentes que han dedicado su vida a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se rindió un homenaje a los hombres y mujeres, que, día tras día, ponen en riesgo sus vidas por proteger a la ciudadanía. La Comisaría de Policía se creó el 26 de septiembre de 1978. Desde entonces se ha ido incardinando con la población.

Cancelada la inauguración

Y hoy miércoles día 8 de julio, estaba prevista la inauguración de las nuevas instalaciones, que al final ha sido cancelada, sin comunicarse a que jornada se traslada el acto. Estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La nueva Comisaría de la Policía Nacional en Andújar está ubicada en el Polígono Puerta Madrid. El proyecto, que ha contado con una inversión de más de 6,5 millones de euros, consta de un moderno edificio de cinco plantas y 3.517 metros cuadrados útiles que albergará dependencias administrativas, calabozos y aparcamientos, mejorando el servicio de los cerca de 70 agentes. Las obras comenzaron a finales de 2023 tras décadas de reivindicaciones sobre las insuficientes instalaciones de la antigua sede de la Corredera de San Bartolomé. Se trata de un edificio moderno, totalmente equipado y sostenible y se compone de cinco plantas. Emplea las energías renovables a través de las placas solares. Da respuesta a una de las demandas históricas de Andújar.