La Policía Local de Andújar vigilará el transporte escolar mediante una campaña
SEGURIDAD ·Una de las misiones de la iniciativa es vigilar la distracciones al volante y la distracciones inadecuadas que causan muchos siniestros
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Martes, 20 de enero 2026, 19:45
La Policía Local ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar, que se desarrolla desde ... este lunes y hasta el próximo viernes 23 de enero.
Esta actuación se suma a la campaña impulsada a nivel nacional por la Dirección General de Tráfico (DGT), a la que el Ayuntamiento de Andújar se adhiere junto a la Guardia Civil, con el objetivo de garantizar desplazamientos más seguros en el ámbito escolar. Durante estos cinco días, los agentes intensificarán los controles sobre los autobuses escolares, prestando especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad,
así como a la prohibición del uso del teléfono móvil u otros dispositivos que puedan suponer una distracción para el conductor. Esta campaña viene motivada por los estudios que señalan como los siniestros más habituales en este tipo de transporte están relacionados, precisamente, con velocidades inadecuadas y distracciones al volante. Asimismo, se llevarán a cabo controles de alcohol y drogas entre los conductores.
Cinturón de seguridad
Otro de los aspectos clave de la campaña será la vigilancia del uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que lo tengan instalado, dada su importancia para reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Paralelamente, se reforzarán las inspecciones administrativas y técnicas de los vehículos, comprobando que disponen de las autorizaciones y documentación necesarias para la prestación del servicio, que cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente y que los conductores reúnen los requisitos obligatorios, como el permiso de conducción adecuado y el respeto a los tiempos de conducción y descanso.
Prioridad
El Consistorio subraya que la seguridad de los menores es una, «prioridad absoluta y este tipo de campañas son fundamentales para prevenir riesgos y concienciar tanto a conductores como a familias», destacando la importancia de la colaboración entre administraciones y fue zas de seguridad para lograr un entorno vial más seguro. En este contexto, recuerda también las recomendaciones recogidas en la guía de la DGT 'Al cole siempre seguros', que advierte de que el 90% de los siniestros de tráfico con niños relacionados con el transporte escolar se producen en los momentos de subida o bajada del vehículo o en los instantes inmediatamente posteriores, muchos de ellos por distracciones.
