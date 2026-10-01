La Policía Local de Andújar recibe la gratitud pública en la fiesta de su patrón

La ciudad celebró ayer la conmemoración del día de la Policía Local, San Miguel Arcángel, en una jornada que derivó en un reconocimiento público a ... quienes trabajan los 365 días del año al servicio de la ciudadanía. Hubo recuerdos para los agentes locales que ya no se encuentran entre nosotros y se entregaron felicitaciones públicas individuales y condecoraciones al mérito policial, además de rendir homenaje a 25 agentes jubilados, reconociendo su trayectoria profesional y su contribución a la evolución y mejora de la Policía Local de Andújar en las últimas décadas. Además, hubo menciones constantes a los familiares de los agentes.

Los actos arrancaron con la misa celebrada en la parroquia de San Miguel Arcángel y que estuvo oficiada por el arcipreste de la ciudad, Carlos Moreno, a la que asistieron representantes de las fuerzas de seguridad del Estado, del mundo de la judicatura, de la Corporación Municipal de los servicios de emergencias y de los estamentos civiles y religiosos de la ciudad.

Acto institucional

La antigua iglesia de Santa Marina acogió el acto institucional donde se realizaron los reconocimientos. Los oficiales Emilio Ruiz Casado y Juan Peco García recibieron la Cruz de la Orden al Mérito Policial con distintivo verde por tener una antigüedad mínima de 20 años de servicio y no haber sido sancionados. Los policías locales Sergio Parras Sánchez, Daniel Pegalajar Damas, Francisco Salazar Jiménez, Antonio García del Pino y Joaquín Segovia Quintano fueron objeto de una felicitación pública e individual por su participación en una reyerta el pasado mes de abril, donde se produjeron heridos. La agente Rosa María Mata Muela fue condecorada con la Cruz de la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco por evacuar a un vecino de avanzada edad de un incendio producido en diciembre del año pasado en un inmueble de la Corredera Capuchinos.

Vocación

El alcalde, Francisco Carmona, destacó la vocación de servicio, la cercanía y la entrega que caracterizan la labor de la Policía Local, subrayando que detrás de cada agente también hay familias que acompañan y comparten esa dedicación.

«La autoridad no se impone, la autoridad se gana con el trabajo del día a día ha señalado el alcalde, poniendo en valor la cercanía con la ciudadanía y el respeto que los agentes construyen día a día a través de su trabajo», constató el regidor, quien también quiso reconocer a quienes ya están jubilados, recordando que su trayectoria forma parte de la historia de la Policía Local y ha contribuido a que hoy continúe avanzando y prestando servicio a Andújar.

Fue el primer acto de día del patrón de la Policía Local de Julián Navarro como inspector-jefe en la ciudad. Ensalzó como los agentes de la Policía Local se vuelcan en lo grandes festejos que se desarrollan en la ciudad como la Romería de la Virgen de la Cabeza, la Semana Santa o la Feria de Septiembre, «o en el día a día, soportando los días de calor y de frío y realizando actuaciones de todo tipo a cualquier hora y circunstancia», dijo Navarro.