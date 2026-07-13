La Policía Local de Andújar incorpora a cuatro nuevos agentes en su plantilla

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andújar ha acogido este lunes el acto de toma de posesión de cuatro nuevos agentes de la Policía ... Local que pasan a formar parte de la plantilla municipal como funcionarios de carrera. La ceremonia ha estado presidida por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, mandos de la Policía Local y familiares de los nuevos agentes.

Durante el acto, los nuevos funcionarios han jurado sus cargos, comprometiéndose a cumplir fielmente las obligaciones inherentes a su puesto, guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los cuatro agentes han recibido además su titulación tras superar con éxito 1.335 horas de formación, iniciadas el pasado mes de septiembre, un periodo de preparación en el que han adquirido los conocimientos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones como policías locales.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local de Andújar alcanza los 45 agentes, reforzando la capacidad operativa del cuerpo y mejorando la prestación del servicio de seguridad ciudadana en el municipio. Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los nuevos agentes por culminar con éxito su proceso de formación y selección y ha destacado la responsabilidad que asumen desde este momento. «Hoy culmináis un camino de esfuerzo, dedicación y preparación para iniciar una profesión de enorme responsabilidad. Ser policía local supone estar al lado de los vecinos, proteger sus derechos y contribuir cada día a la convivencia y a la seguridad de nuestra ciudad», ha señalado.

Francisco Carmona ha destacado también la importancia de seguir fortaleciendo la plantilla del cuerpo. «Con estas incorporaciones alcanzamos los 45 agentes, una cifra que nos permite seguir mejorando la capacidad de respuesta de la Policía Local y ofrecer un servicio más cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de Andújar. Detrás de este uniforme hay una gran vocación de servicio público y la responsabilidad de velar por el bienestar de todos los iliturgitanos», ha afirmado.