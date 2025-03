Polémica en Andújar entre Andalucía Por Sí y Vox a cuenta del EDIL

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Sábado, 15 de marzo 2025, 13:34 Comenta Compartir

Andalucía Por Sí y Vox se enzarzan dialécticamente a propósito de los fondos europeos EDIL.

La portavoz municipal del grupo Andalucía Por Sí-Andalucistas, Encarna Camacho, califica de irresponsable la negativa de Vox a la subvención de 13,5 millones de euros provenientes de los fondos europeos, «una decisión que podría afectar gravemente a la capacidad del Ayuntamiento para desarrollar proyectos esenciales en la ciudad», alerta. Camacho habla de una oportunidad histórica para la ciudad. «Este tipo de financiación permite acometer mejoras fundamentales en infraestructuras y servicios, sin que ello suponga una carga directa para las arcas municipales», reprocha.

En peligro

Encarna Camacho dice no entender que un partido que se dice defensor de la gestión eficiente del dinero público haya decidido, con su voto en contra, «poner en peligro una inversión de esta magnitud», señaló Camacho. La portavoz de Andalucía Por Sí explica que estos fondos se destinarían a proyectos estratégicos que afectan directamente al bienestar de la ciudadanía, y ha lamentado que Vox haya optado por una política de bloqueo que, bajo su interés, no responde a los intereses de los vecinos y vecinas de Andújar.

«No es la primera vez que Vox demuestra que no tiene un proyecto real para Andújar. Su única estrategia es obstaculizar, sin importarles las consecuencias». Por otra parte contrapone la labor de otras fuerzas políticas, «que buscamos soluciones y recursos para mejorar nuestra ciudad, mientras ellos se dedican a dinamitar cualquier posibilidad de progreso», apostilla Camacho.

VERSIÓN DE VOX

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, María Peinado, descartó ayer en una comparencia pública que la negativa de su grupo no compromete proyectos esenciales para el municipio. «Por ejemplo un nuevo parque no lo consideramos prioritario, porque no somos capaces de mantener los que hay en la actualidad y los más jóvenes no lo podrán disfrutar porque emigran», justificó Peinado.

La edil de Vox indicó que el arreglo del Puente Romano le corresponde a la Junta de Andalucía, «no debemos cargar a las arcas municipales, porque el Ayuntamiento destina de fondos propios 1, 5 millón d euros, que se suma a los préstamos que viene pidiendo». Peinado puntualizó que ante la remodelación del Polígono la Estación se tienen que llegar a un acuerdo con propietarios privados, «y respecto a la carretera que atraviesa el Puente Romano estamos a la espera de la cesión de la Junta, por lo que no ponemos en peligro ninguna subvención», esgrimió.

Agenda 2030

La portavoz municipal de Vox volvió a arremeter contra la Agenda 2030, «por los peligros que entraña su ecologista radical para muestro sector primario y porqué está supeditada a intereses que tendremos que pagar», avisó. Peinado se refirió que este instrumento destruye la soberanía nacional, el estado de derecho y la separación de poderes. «Vemos como estafadores se llevan los dineros a manos llenas, y las perjudicadas son Andújar y las pedanías porque las megaplantas solares destruyen olivos y provocan la erosión de los ecosistemas ecológicos del lince», cerró.

