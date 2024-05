El pleno dará luz verde a la puesta en marcha de 26 viviendas sociales en Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 23 de mayo 2024, 13:42 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

r. Tras el intenso periplo festivo del último mes, la Corporación Municipal recobra el pulso a la gestión con la celebración del pleno de mayo.

En este sesión se informará a los grupos políticos de la liquidación presupuestaria del año 2023 y de los reconocimientos extrajudiciales de las cuentas municipales de este ejercicio 2024. Los integrantes de la Corporación Municipal abordarán los nuevos equipamientos para los parques infantiles, la adquisición de material para el Parque de Bomberos y la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito de cara a la aportación municipal al proyecto de construcción de 26 viviendas de protección púbica, energéticamente eficientes, con destino al alquiler social en Andújar, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mociones

En el capítulo de mociones, el grupo municipal Socialista pedirá el mantenimiento permanente de los espacios públicos, calles, parques, jardines y zonas verdes, no solo del centro de la ciudad de Andújar sino de los barrios del extrarradio y periferias, así como retirada de mobiliario y de los contenedores de basura de las calles.

En este sentido, el portavoz de los socialistas iliturgitanos, Manuel Vázquez ha desglosado esta mañana en una comperecencia en sede socialista, la propuesta que su grupo político lleva al pleno, donde denuncia una falta de mantenimiento y limpieza en las plazas y jardines del municipio. En este aspecto habló de que la campaña puerta a puerta de recogida de residuos no ha surtido efecto, «las aceras están llenas de mobiliario y aquí se debe trabajar más y no lanzar tantos mensajes en las redes sociales», consideró el portavoz socialista. Su grupo también ha detectado las quejas de los responsables de los centros educativos y de las instalaciones deportivas de falta de limpieza, por carencia de material. «Andújar no merece este trato», remachó.

Andalucía Por Sí solicitará, con financiación de la Junta de Andalucía, la cesión del Cercado del Ciprés al Ayuntamiento para dedicarlo a actividades para la juventud. Su portavoz, Encarna Camacho, señaló en una rueda de prensa las causas de esta demanda, «el parque está abandonado y no vemos alternativas para la juventud en la ciudad».

IU-Podemos exigirá que la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos con la a ciudad, al entender que debe 4.8 millones de euros por incumplimiento de la PATRICA.