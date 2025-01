El pleno de la Corporación exige más atención a la salud mental en la zona

Aprobó más ayudas a la rehabilitación, defender el comercio local y no cristalizó la ubicación del monumento de Espinosa de los Monteros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 28 de enero 2025, 14:16

El pleno de la Corporación andujareña exigió en su última sesión plenaria, mediante una moción institucional, una mayor atención a lo problemas de salud mental en el municipio al entender que el psicólogo y el psiquiatra son insuficientes para la población que padece de problemas de salud mental.

Esta petición emanó de una propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar que subrayó como la población tiene que aguantar tres meses de espera para ser atendidos en Salud Mental.

Los grupos políticos representados en la Corporación Municipal también se mostraron sensibles con el tema de la vivienda, porque se comprometieron a buscar una partida económica en el presupuesto de 2025 para la creación de un Programa de Rehabilitación, tanto para particulares como para comunidades, a través de un procedimiento como la modificación de crédito. Andalucía Por Sí abanderó esta iniciativa, ante su empeño de que este programa de ayudas llegue con la mayor antelación a los vecinos que lo soliciten.

Y el pleno también se comprometió en un acuerdo unánime. a bonificar el coste del estacionamiento en zona azul y garajes públicos, de al menos, la primera hora de dicho estacionamiento.

Esta bonificación iría asociada a la compra efectiva en los comercios de la zona. Vox presentó esta propuesta para defender al comercio tradicional. No obstante, el equipo de gobierno emplazó a esta formación política a llevar a cabo esta medida en las próximas ordenanzas

Rechazo

La moción de PSOE no prosperó. Hacía referencia al monumento de Antonio González Orea que creó sobre Espinosa de los Monteros, el iliturgitano que propició la creación del himno de España. Este monumento estaba ubicado antes en la Plaza de la Constitución. Tras la remodelación del entorno, se ha cambiado su ubicación a la Plaza de España. El PSOE esgrime que ese no es el lugar ideal, «además se relaciona ahora el monumento con los caídos cuando eso no es cierto, es de todos los españoles», defiende su portavoz municipal, quien lamentó que el rodillo del PP tumbara esta medida.