El pleno de Andújar tramita la futura concesión de la piscina cubierta

Mercado ambulante de Andújar, el pasado martes. / J. C. G.

El pleno de la Corporación Municipal dio luz verde en su última sesión ordinaria al establecimiento de los precios, a la creación del reglamento y a la licitación para la gestión del complejo deportivo donde se halla la Piscina Municipal Cubierta.

La concejala de Economía y Hacienda, Alma Cámara, explicó que se mantienen los precios pese al cambio de la naturaleza jurídica. La concesión de servicio durará 15 años. El importe de la licitación es de 500.000 euros y la intención del Gobierno Municipal es la de ofrecer una gran calidaden el servicio. Este recinto se gestionará a través del modelo de concesión administrativa.

El edil de Unidas Podemos, Juan Francisco Cazalilla, alabó el trabajo realizado por los técnicos municipales y por el Gobierno municipal a la hora de elaborar el reglamento. Señaló que se mantienen los empleados y mostró su conformidad a que obligue a la empresa a realizar mejoras.

Oposición

Andalucía por Sí no estuvo de acuerdo por el hecho de la que la concesión durara 15 años, como así indicó en su intervención su portavoz municipal, Encarna Camacho. El Partido Popular se abstuvo en el reglamento y en la adjudicación del contrato, por detectar incertidumbres por la cantidad del canon que se ha establecido a la empresa. Su portavoz, Francisco Carmona, mostró su preocupación porque no funcionara el servicio, y no vio bien los intereses que pueden generar la ejecución de las obras de mejora. Alma Cámara defendió la concesión de este servicio y constató que el pliego está fundamentado en informes técnicos y añadió que mejora la gestión del anterior servicio.

El pleno dio luz verde a la aprobación inicial para la modificación de la tasa reguladora por la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos y atracciones situadas en vía pública. El concejal de Servicios, Lucas García, explicó durante la sesión que esta modificación supondrá una bonificación del 50% en la tasa de la venta ambulante para el mes de diciembre, porque solo se pasará un recibo en vez de dos. El Partido Popular se opuso, porque pide que la bonificación para todo el año 2022, debido a la situación provocada por la covid 19.