PLAZA DEL CAMPING. GONZÁLEZ

La plaza del Camping será objeto de una gran reforma

EQUIPAMIENTOS ·

El Ayuntamiento invertirá 1, 5 millones en su acondicionamiento, acogerá la estatua del Octavo Centenario y se construirán 56 viviendas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:52

La plaza del Antiguo Camping se prepara para su remodelación. Este entorno albergará la obra escultórica conmemorativa del Octavo Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, esculpida por Manolo López y que resultó ganadora de la Bienal de Escultura 'Antonio González Orea'. Pero las novedades se no centrarán en esta obra que quedarán para la posteridad en la ciudad y en la devoción mariana, porque se proyectan más iniciativas.

El alcalde, Francisco Carmona, anunció en el pleno que celebró la Corporación Municipal andujareña en julio que se va a acometer un proyecto de remodelación de la plaza del Camping por valor de 1´5 millones de euros, en una zona donde se prevé la construcción de 56 viviendas, por lo que este entorno cambiará su fisionomía. Además, Ayuntamiento va a acometer el proyecto de climatización en el Teatro Principal que se incrusta en este enclave, para acabar de una vez por todas con los problemas de acondicionamiento del aire tanto en invierno como en épocas de altas temperaturas, que dificultan desde su inauguración, allá por el año 2006, la comodidad de los espectadores que asisten a los espectáculos que allí se desarrollan. Esta climatización también conlleva remodelaciones en el recinto.

Museo Fuentes del Olmo

Ypor otra parte, está aún pendiente la inauguración del Museo de Arte Abstracto Miguel Fuentes del Olmo, ya terminado en el recinto del teatro, y que homenajearía a un escultor ilustre de Andújar.

