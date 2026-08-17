La plaza de abastos de Andújar se encamina a su renovación

El próximo año 2027 es el marcado en un principio para que el recinto de la plaza de abastos emprenda su anhelada renovación en una ... apuesta que se concibe para darle empaque a un lugar de compras tradicional, que aunque sigue gozando del predicamento de la clientela, soporta el lastre de las nuevas tendencias del mercado como la venta online y la irrupción de las nuevas superficies.

El presidente de la asociación que agrupa a los vendedores del recinto, Mercandújar, Sebastián Ciudad, anda ilusionado con este reto y con las nuevas mejoras que se pretenden introducir en la plaza. De momento, dice que las ventas decaen algo en la época veraniega, «cuando ya terminan los colegios, la gente empieza a irse de vacaciones, aunque ahora en agosto viene más gente de fuera y anima la venta», señala Ciudad. Su colectivo está representado por un total de 30 vendedores,

El propio presidente de Mercandújar ha indicado que representantes del Ayuntamiento le han comunicado al colectivo que representa que están diseñando proyectos de gran calado con la idea de desarrollarlos a un corto y medio plazo. En este sentido, se ha mantenido una reunión con el alcalde quien les ha comunicado que se va a invertir una importante cantidad de dinero en la plaza de abastos. La intención municipal es la readaptación de la zona central, mejorar la climatización del recinto, «existe una gran armonía con la administración y hemos percibido que tiene ganas de realizar actuaciones», confirma ciudad.

Uno de los retos pendientes que tiene este enclave es la climatización. «Aquí en verano con las altas temperaturas la vida diaria se hace muy difícil y esto incide negativamente en las compras», señala Sebastián. Desde el Consistorio solo se habla de momento de una reforma integral que se va acometer en este enclave emblemático de la ciudad, porque quiere presentarlo primero a los comerciantes.

La idea es satisfacer sus reivindicaciones como la mejora de la solería, la instalación de la climatización, cubrir los puestos vacantes, instalar una central dedicada al ocio y la restauración Una de las medidas que se pretenden llevar a cabo es la reubicación de los puestos, «para que el recinto no ofrezca esa sensación de vacío». De momento, los vendedores siguen con su filosofía de fidelización con el cliente y en esta línea se va a desarrollar el próximo día 3 de septiembre la tradicional sardinada que sirve de prólogo a la Feria de Septiembre. Aquí colaboran los dos bares que funcionan en la plaza. El colectivo mantendrá su calendario de actividades anual.

Edificio histórico

La Plaza de Abastos es un emblemático centro del comercio tradicional de Andújar, al que se suma el valor arquitectónico del edificio, por lo que la Plaza de Abastos de Andújar destaca como una de las más singulares de Andalucía. Inaugurada en 1874 se ubicó en terrenos pertenecientes al antiguo convento de San Francisco, del que se conservó la iglesia, hoy desaparecida. Tras la Guerra Civil quedó muy deteriorada y se volvió a abrir en 1949. Recientemente se ha remodelado y cubierto, con la intención de convertirse en un centro moderno, abierto y muy popular, conectado con el centro de la ciudad por varios accesos y un parking subterráneo.

El mercado de abastos actual está construido sobre las ruinas del anterior tras la Guerra Civil. Su edificio original se incrustaban en unos terrenos pertenecientes al antiguo convento de San Francisco. Producida la desamortización de los bienes del clero regular (Regencia de María Cristina, gobierno de Juan Álvarez Mendizábal, 1835-1836) el convento de San Francisco sería comprado en 1843 por Antonio Fernández, vecino de Jaén, por un valor de 800.000 reales. Transcurridos algunos años la propiedad de este edificio pasó a manos de la familia Sabater.

En la sesión municipal de 10 enero de 1870, presidida por don Antonio Gimena León, se daba a conocer la intención de Ignacio Sabater, vecino de Madrid, de construir una plaza de abastos en el solar adquirido. La plaza se caracteriza por su rotunda planta circular. Encajado en la trama urbana histórica de la localidad, se conecta con el espacio urbano mediante tres puertas.

«Nuestros productos son de una calidad inigualable»

Sebastián Ciudad señala que el trato profesional y la calidad de los productos son las señas de identidad de la plaza de abastos. Atestigua que la gente los sigue valorando en la actualidad. «Es que los productos de elaboración propia son inigualables», ataja. Ha percibido como la gente que quiere comer bien acude a la plaza adquirir todos esos productos. La mayoría de los vendedores provienen de varias generaciones que ya son de sobra conocidas entre gran parte de la clientela, por lo que se han graneado la confianza y cariño de mucha gente. El caso de Sebastián es la cuarta de generación de una saga conocida de carniceros, «hay mucho trabajo hecho ya por nuestros antecesores», apostilla Ciudad.