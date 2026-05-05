La playa interior del Encinarejo renueva por tercer año consecutivo la Bandera Azul

La playa de interior de El Encinarejo volverá a lucir este verano la Bandera Azul tras revalidar, por tercer año consecutivo, este reconocimiento otorgado por ... la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Un distintivo que reconoce el trabajo del Ayuntamiento de la ciudad en la conservación, gestión ambiental y mejora progresiva de este enclave natural.

Este paradisíaco enclave se halla ubicado en el Parque Natural Sierra de Andújar y se consolida como una de las principales referencias de playa de interior a nivel nacional y una de las dos únicas en Andalucía con este reconocimiento, junto a la playa de La Breña en Almodóvar del Río, en Córdoba.

Valoración

El alcalde, Francisco Carmona, ha subrayado que este reconocimiento pone en valor el esfuerzo continuo que se realiza desde el Ayuntamiento para mantener El Encinarejo en las mejores condiciones, «apostando por una gestión responsable, sostenible y orientada al servicio público». En este sentido, ha destacado que la renovación de la Bandera Azul es fruto de una planificación, «técnica rigurosa y de una mejora constante de las infraestructuras y servicios», pondera.

Para alcanzar y mantener este distintivo, es necesario cumplir con exigentes criterios relacionados con la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental, los servicios al usuario y la educación ambiental, todos ellos verificados mediante controles técnicos.

En esta línea, el Consistorio iliturgitano ha desarrollado en los últimos años diversas actuaciones como la instalación y renovación de pasarelas accesibles, la mejora de los módulos de socorrismo y aseos públicos, la adecuación de accesos y aparcamientos, así como la actualización de la señalización informativa. A ello se suma el refuerzo del sistema de recogida de residuos y la mejora de la seguridad mediante vigilancia permanente, señalización específica y retirada de elementos potencialmente peligrosos.

En el contexto nacional, España vuelve a situarse como el primer país del mundo en número de Banderas Azules para playas, con un total de 677 distinciones otorgadas este año, de las cuales únicamente 18 corresponden a playas de interior, lo que pone de relieve el carácter excepcional de El Encinarejo dentro del conjunto de territoio nacional y el valor añadido que atesora este reconocimiento.