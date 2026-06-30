La playa de interior del Encinarejo se enseñorea con el cupón de la ONCE y la nueva bandera azul

El cupón de la ONCE presume de la playa de El Encinarejo en toda España. La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo lunes, ... 6 de julio, a este enclave, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las playas con bandera azul.

La directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, junto a la consejera Territorial de Andalucía Ceuta y Melilla en la provincia, Irene Jiménez Guijarro, ha presentado este martes la imagen de este cupón al alcalde de Andújar, Francisco Carmona, en un acto que ha tenido lugar en el embalse.

Un total de cinco millones de cupones reproducen una panorámica general de la zona, con la que la ONCE quiere poner en valor su potencial medioambiental y atractivo turístico. Garzón se felicitó porque la ONCE contribuya a la proyección de la marca de Andújar y Jaén como potencial turístico en España y reclamó a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de los espacios naturales que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística, al entender que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. «No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad», afirmó. En este sentido, reclamó mayor compromiso social para que el turismo interior de Jaén, «y la playa del Encinarejo como uno de sus iconos principales en verano para liderar esta apuesta inclusiva», precisó, Con la serie 'Playas con bandera' la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de la bandera azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

Bandera azul

El embalse del Encinarejo ta tenido este martes día 30 de junio doble protagonismo, porque el Ayuntamiento celebró el acto de izado de la bandera azul en la playa de interior, un distintivo entregado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Belén Mata, y que reconoce, por tercer año consecutivo, la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios que ofrece este espacio ubicado en pleno Parque Natural Sierra de Andújar. La renovación de este reconocimiento sitúa nuevamente a El Encinarejo entre las playas de interior más destacadas de España y mantiene a este enclave como una de las dos únicas playas continentales de Andalucía que cuentan con bandera azul. Durante el acto, el alcalde, Francisco Carmona, ha mostrado su satisfacción por la consecución de este reconocimiento. «Para nosotros empezó siendo un reto y ahora mismo es un grado de satisfacción importante», significó el primer edil.

La bandera azul implica garantizar la accesibilidad, la limpieza y el control de la calidad del agua, los servicios de socorrismo, las zonas de sombra y merenderos, así como una amplia programación de actividades para todas las edades.