Plataformas provinciales en contra de las plantas de biogás quieren crear una federación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 17 de octubre 2025, 18:41

La Plataforma Stop Biogás Andújar participó en la mesa-debate de Las Infantas, junto a varias plataformas vecinales contra la expansión de las plantas de biometanización en la provincia de Jaén. Allí se llegó a la conclusión de que estas industrias traen malos olores, contaminación y pérdida de calidad de vida. Los integrantes coincidieron en señalar que se promueven sin escuchar a los vecinos.

Durante el encuentro se compartieron experiencias desde Mengíbar, Andújar, Campillo del Río y Las Infantas, y se acordó sumar a más plataformas y crear una Federación Provincial que los represente a todos ante las administraciones. para afianzar la unión por la salud de los vecinos de estos entornos.

Por otra parte, en varios ayuntamientos de Andalucía se están elaborando mociones institucionales para rechazar estas plantas de biometano.

