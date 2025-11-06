La plataforma 'Maroteras-Toledillo' exige el agua potable para la zona

La Plataforma 'Maroteras-Toledillo' viene luchando por la instalación del agua potable en la zona, que se extiende por el entorno rural de los ... puntos kilométricos del tres al cinco de la carretera que conecta Andújar con el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Esta carencia afecta a unos 40 vecinos que en gran parte tiene en este entorno su primera residencia.

El presidente de esta plataforma, Miguel González de Miguel, constata que vienen arrastrando el problema desde hace años, «ya con la anterior corporación no se nos hizo caso, pero con la actual llevamos el mismo camino», lamenta. La casa más cercana se halla a unos 500 metros de la tubería, «también está afectado un negocio de hostelería», incide González, quien no atisba ninguna voluntad política. «Nos dicen que tienen que cambiar las ordenanzas, pero vemos que en otras zonas de carretera y en tierras de realengo, si les dota de alcantarillado y de alumbrado y nosotros mientras pagamos más impuestos y tenemos nuestras escrituras», se resigna Miguel.

Agua contaminada

Los vecinos corren el riesgo de tratar con agua contaminada que extraen de los sondeos cada vez más escasos de agua, porque no tienen el nivel friático de antes, «el agua está nitrogenizada porque se echan abonos para el campo y aparte de las personas se pueden ver afectados los animales», avisa González de Miguel, quien precisa que los sondeos está escasos. «Solo nos ponen impedimentos a los escritos que les enviamos y a las soluciones que les planteamos en las reuniones».

Una de las alternativas que plantean los vecinos es colaborar con el coste del enganche y ya plantean medidas de presión como manifestaciones, «es la única medida que entienden las administraciones, porque no pueden ir de buenas», apostilla Miguel González de Miguel.