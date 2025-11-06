Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

ZONA DONDE AFECTA ESTE HECHO. ANDÚJAR IDEAL

La plataforma 'Maroteras-Toledillo' exige el agua potable para la zona

Esta carencia afecta a unos 40 vecinos que en gran parte tiene en este entorno su primera residencia

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:07

La Plataforma 'Maroteras-Toledillo' viene luchando por la instalación del agua potable en la zona, que se extiende por el entorno rural de los ... puntos kilométricos del tres al cinco de la carretera que conecta Andújar con el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Esta carencia afecta a unos 40 vecinos que en gran parte tiene en este entorno su primera residencia.

