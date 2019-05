La plataforma del río Guadalquivir pide la dimisión del presidente de la CHG Los responsables de la plataforma, ayer durante su comparecencia pública. / J. C. GONZÁLEZ INUNDACIONES Sus responsables le acusaron ayer de no atender sus planteamientos para solucionar el problema de las inundaciones JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Viernes, 31 mayo 2019, 14:26

La Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir a su paso por Andújar pidió ayer la dimisión del actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir porque «no atiende nuestra reivindicaciones del cobro de las indemnizaciones de las inundaciones del año 2010 y de la eliminación de la presa de Marmolejo, nos lleva dando evasivas a las reuniones que le pedimos y no sabe de lo que va el asunto», desgranó ayer en una rueda de prensa en la sede de la UPA el coordinador de la plataforma, Juan Conde, quien invocó de nuevo al diálogo y al entendimiento para solucionar la problemática de las inundaciones «una persona que desempeña este cargo no puede tener esta actitud, porque se está comportando como un irresponsable», deploró Conde.

La plataforma ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía porque advierte del riesgo latente de riadas en el municipio «es verdad que los pantanos no están muy llenos pero el río está lleno de barro y si viene un otoño de lluvia puede haber problemas», agregó Conde, quien apuntó que el Ayuntamiento ha tenido que llevar el tema a los tribunales «es un tema que afecta a La Ropera, Llanos del Sotillo, La Isla y la industria», concretó. Conde confesó que está pasando por una situación de vergüenza permanente «es una pena esta administración con un gobierno progresista no nos atienda y le recuerdo que existe también un problema social porque tenemos a personas que viven de unas tierras que se han visto afectadas y no vamos a cesar la lucha», proclamó ayer en su intervención.

Aclaración

Otro de los integrantes de la plataforma, Juan Santamaría, desmontó un infundio, que en su opinión está haciendo daño a la plataforma «es mentira que la presa de Marmolejo se construyó ante que los poblados de colonización». También recordó que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha tenido que indemnizar a varios afectados, según una sentencia judicial. Rosendo Gutiérrez, un agricultor de La Ropera que ha perdido cultivos por las riadas lamentó «sentirse engañado constantemente, porque saben que desde 2010 a 2013 se han inundado cultivos en La Ropera y nos dicen que van a adoptar soluciones y luego no cumplen, apostilló.