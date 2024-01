La plantilla del Consistorio de Andújar alcanza los 443 empleados

El pleno de la Corporación Municipal dio luz verde a la modificación de la relación de los puestos de trabajo en el Ayuntamiento, con los votos favorables de PP, Unidas Podemos Con Andújar, y la abstención de Vox, PSOE y Andalucía Por Sí. Este asunto generó un debate muy intenso, sobre todo por la forma en que se convocan las plazas en el Consistorio. La plantilla del Ayuntamiento está conformada por 443 trabajadores.

La edil de Personal, Almudena García, constató que este modificación se apuntaló tras la última reunión de la Mesa General de Negociación y tras ser estudiada por la comisión de Personal. Esta modificación viene determinada por las necesidades que ha detectado el equipo de gobierno, de prestar de una forma óptima los servicios, tal y como explicó en la sesión plenaria la responsable del área de Personal del Consistorio iliturgitano. Se ha tenido en cuenta los nuevos puestos de organización y las jubilaciones, tanto las parciales como las totales. «Se ha hecho un esfuerzo muy grande en pocos meses y hemos contado con el apoyo de una gran parte social», se postuló Almudena García, quien recordó que el PP inició la estabilización de los puestos de trabajo en el Ayuntamiento en el año 2008. García reconoció que es muy difícil atender todas las necesidades y se felicitó por el fin del conflicto con la Policía Local. También destacó la edil como se ha solucionado el asunto de la disponibilidad de los empleados municipales y valoró positivamente la creación de la plaza de conserje de discapacidad.

El portavoz de Unidas Podemos Con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, destacó como por primera vez este documento presentado por el PP cuenta con el apoyo de la parte social. «La parte social le volcaba al entonces concejal del PP y hoy alcalde todas las propuestas de relaciones de puestos de trabajo y nos congratulamos del esfuerzo que ha realizado la edil de Personal», destacó Cazalilla.

Desigualdades

Andalucía Por Sí dijo no avalar una política que catalogó de continuista en la política de personal de Ayuntamiento con respecto al mandato pasado. «Esta modificación no se ha consensuado con todos los sindicatos y no tiene informes técnicos», reseñó su portavoz, Encarna Camacho, quien consideró que no se trata a los trabajadores de una forma igualitaria a la hora de ser valorados. «Hemos visto que se dan puestos de responsabilidad y de coordinación a personas que acaban de aterrizar y que están muy ligadas a PP», apuntó Camacho. Denunció el aumento de sueldo de algunos cargos de confianza en menos de seis meses de trabajo. Reconoció que se da respuesta a algunas demandas.

La portavoz de Vox, María Peinado, pidió más trasparencia en los procesos de selección y oposición. «Para acabar con los comentarios que apuntan a que las plazas están ya dadas», deploró. Peinado no vio bien que un 40% del Presupuesto Municipal se dedique a gasto de personal. «Esto no se puede mantener», dijo.

El edil del PSOE, Manuel Vázquez, significó que el actual alcalde cuando era portavoz de la oposición, cambia el criterio, «nada de lo que dijo entonces el actual alcalde, se ha cumplido», objetó Vázquez, quien ha percibido como hay plazas que «pueden obedecer a un interés político, porque se incorporan nuevos puestos y se hacen menos promociones internas», inquirió.

Ante este reflexión del PSOE, la edil de Personal atajó que en 2015, cuando empezó a gobernar de nuevo el PSOE, había 316 trabajadores y ahora existen 443.