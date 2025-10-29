Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo

Este miércoles se han presentado en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura la bases del Plan Estratégico del Comercio Local ante ... comerciantes de la ciudad. Este plan va a establecer una radiografía de la situación comercial de la ciudad para su impulso y mejora.

El alcalde, Francisco Carmona, ha explicado que la intención principal es facilitar las herramientas más innovadoras a los comerciantes para que lleguen con garantías al consumidor. «Y también como captar a nuevos clientes». Este proyecto se va a llevar a a cabo tras una subvención que ha conseguido el Consistorio de la Junta de Andalucía para un plan de unos 18.000 euros, en concreto de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo,a través de la Dirección General de Comercio, destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía.

Una empresa consultora llevará a cabo ese estudio técnico realizado por profesionales que lo va a desarrollar en una ciudad que posee uno de los Centros Comerciales Abierto más importantes de Andalucía, que abarca unos 600 metros. «Vamos a conocer otras acciones que impulsarán el comercio de nuestra ciudad que se ha constituido en uno de los grandes recursos económicos de la ciudad con un gran número de autónomos», desgranó el regidor.

Plan vivo y consensuado

Blanca Sánchez, directora de la consultora Acción MK que se encargará del estudio, señaló que se van a acercar a los comerciantes y tejido empresarial de la ciudad para conocer sus necesidades. «Vamos a desarrollar unas acciones acordadas y planificadas, por lo que este plan estratégico estará permanentemente en acción». La consultora tiene experiencia de este tipo en otros lugares y diferentes sectores. «La idea es aplicar los resultados de nuestras acciones con los comerciantes de Andújar», afirmó Sánchez.

El concejal de Comercio, Juan Carlos Martínez, ha indicado que este Plan Estratégico servirá para sentar las bases de una gestión comercial más moderna y cercana, «capaz de responder a los retos que plantean los cambios en los hábitos de compra y las nuevas formas de consumo». Asimismo, añadió que el documento, facilitará el acceso a futuras convocatorias de ayudas y subvenciones, «al alinearse con las directrices marcadas por la Junta de Andalucía», dijo.