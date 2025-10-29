Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del plan a los comerciantes de la ciudad. GONZÁLEZ

Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo

ECONOMÍA ·

El Consistorio encarga a una consultora el diseño de una acción con los comerciantes de todos los sectores que captarán a potenciales clientes

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Este miércoles se han presentado en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura la bases del Plan Estratégico del Comercio Local ante ... comerciantes de la ciudad. Este plan va a establecer una radiografía de la situación comercial de la ciudad para su impulso y mejora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7 El primer presentador del tiempo de Canal Sur se despide en directo tras 36 años
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo

Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo