La Piscina Municipal acoge en la velada del viernes la Pool Party

Las concejalías de Festejos y Deportes han presentado la Pool Party que se celebrará el próximo viernes día 17 de julio en la Piscina Municipal, ... una propuesta de ocio dirigida especialmente al público joven que combinará sesiones musicales en directo, animación y actividades acuáticas en el horario especial de apertura nocturna de la instalación, de 22:00 a 02:00 horas.

Durante la presentación, el concejal de Festejos, Antonio Torres, agradeció la implicación de Baltanas, Chigua, Pablo Merchán, David Pulido y Joaquín Luque, cuya colaboración ha hecho posible la organización de esta iniciativa desde el primer momento. Asimismo, puso en valor la predisposición mostrada por todos ellos y destacó la importancia de seguir respaldando el talento local, ofreciendo espacios donde los artistas de Andújar puedan mostrar su trabajo ante el público en una noche tan especial.

Sesiones

La Pool Party contará con diferentes sesiones musicales a cargo de los artistas participantes, además de juegos acuáticos, sorpresas y regalos, ofreciendo una programación pensada para disfrutar de una noche diferente durante el verano.

La iniciativa se presenta como una alternativa de ocio atractiva para las noches estivales, en un entorno especialmente propicio para reunirse con amigos, disfrutar de la música y combatir las altas temperaturas propias del mes de julio en un ambiente seguro y refrescante.

El acceso estará limitado al aforo autorizado de la Piscina Municipal, fijado en 490 personas. De ellas, 250 entradas podrán adquirirse de forma anticipada hasta el día 16 de julio a través de la plataforma Sportia, cuyo enlace será difundido en la web municipal y en los canales oficiales del Ayuntamiento y en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Las 240 entradas restantes se pondrán a la venta el mismo día del evento en las instalaciones. Antonio Torres animó a la ciudadanía a adquirir las entradas con antelación ante la previsión de una elevada participación, teniendo en cuenta el gran poder de convocatoria que poseen los artistas que conforman parte del cartel. Torres recordó que durante la celebración será imprescindible respetar tanto las normas de uso de la piscina como las de convivencia para garantizar el correcto desarrollo de la actividad y la seguridad de todos los asistentes.