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AUTORIDADES TRAS LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y ACTUACIÓN DE LA ASICIACIIÓN GRUPO MUSICAL ALEGRÍA.' ANDÚJAR IDEAL

El pintor marmolejeño Paco Cerezo es el autor del cartel de San Eufrasio

RELIGIÓN ·

El periodista iliturgitano, David Calzado, será el pregonero de la próxima fiesta

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 31 de marzo 2026, 12:46

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El antiguo templo de Santa Marina albergó el acto de presentación del cartel anunciador de las fiestas en honor a San San Eufrasio (patrón de ... la ciudad y de la diócesis de Jaén) obra del pintor marmolejeño Paco Cerezo, que recrea con pulcitrud el paraje y el periodo de mandato romano de la época, que orbita en torno al santo.

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ideal El pintor marmolejeño Paco Cerezo es el autor del cartel de San Eufrasio

El pintor marmolejeño Paco Cerezo es el autor del cartel de San Eufrasio