El pintor marmolejeño Paco Cerezo es el autor del cartel de San Eufrasio

El antiguo templo de Santa Marina albergó el acto de presentación del cartel anunciador de las fiestas en honor a San San Eufrasio (patrón de ... la ciudad y de la diócesis de Jaén) obra del pintor marmolejeño Paco Cerezo, que recrea con pulcitrud el paraje y el periodo de mandato romano de la época, que orbita en torno al santo.

Durante el acto, se dio a conocer al pregonero de este año, el periodista iliturgitano David Calzado Carmona, quien anunciará las celebraciones de San Eufrasio 2026. Su hermano Pedro recogió la credencial de pregonero de manos de los responsanbles de la Hermandad.

Como es tradicional, se hizo entrega de reconocimientos a alumnos de distintos centros educativos de la ciudad por su participación en las actividades organizadas por la Hermandad, destacando la implicación de los más jóvenes en la tradición y devoción a San Eufrasio.

La actuación de la Asociación Grupo Musical 'Alegría' puso el colofón con la entonación del himno de San Eufrasio. El presidente de la Hermandad de San Eufrasio, Salvador Paulano, indicó a IDEAL que este año afrontan la festividad con una gran ilusión, tras la conmemoración de varias efemérides en torno al patrón.