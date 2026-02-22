El 'petróleo' de Andújar Flamenca

Andújar Flamenca se está convirtiendo en el maná de distintos sectores empresariales, no solo de Andújar sino de la provincia de Jaén. El evento repercute ... en un repunte en el desarrollo económico desde el punto empresarial, comercial, turístico y hostelero.

Así se extrae de los dividendos que dejó la pasarela a lo largo del año pasado 2025 en la comarca de Andújar, con el número de comercios de moda flamenca abiertos durante todo el año, tiendas de telas para la confección, mercerías, modistas y talleres, establecimientos de hostelería, alojamientos, a lo que se suma la creación de empleos directos e indirectos para el evento así como otros consumos de los visitantes como gasolineras, parkings, regalos, salud y belleza. Se estima que Andújar Flamenca genera un retorno sobre la inversión de 10,69 euro por cada euro invertido por las administraciones y firmas comerciales.

Para el sector hostelero Andújar Flamenca significa lleno completo. Es, después de la Semana Santa, el evento que aporta mayor número de ventas y reservas para bares y restaurantes así como para alojamientos turísticos en toda la comarca, por delante e incluso de la Romería, como así lo recoge la Cámara de Comercio e Industria de Andújar en su dossier que ha entregado a los medios de comunicación.

La gran oportunidad

Todo ello hace de Andújar Flamenca una oportunidad para marcas y empresas que desean vincular su imagen con la de prestigio de la Pasarela de moda Flamenca de Andalucía Oriental. El director general de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, indica que la pasarela puede dejar algo más de un millón de euros de beneficios en el municipio.

Andújar Flamenca ha propiciado en los 15 años de trayectoria el aumento del número de creación de nuevas empresas, apertura de nuevos comercios y generar expectativas emprendedoras en Andújar y en la provincia de Jaén en torno a la moda flamenca. Son cada vez más numerosos los emprendedores, empresarios y comerciantes que lanzan nuevas marcas de moda flamenca a raíz de Andújar Flamenca. Ha promovido la creación de nuevas firmas y marcas de moda flamenca ya sean atelieres o comercios de venta.

Para la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar este impulso supone una declaración de intenciones que la institución cameral ofrece para el desarrollo económico y social no sólo del municipio de Andújar, sino de toda la provincia de Jaén.

Otro de los hitos de Andújar Flamenca de los que la Cámara de Comercio se siente muy orgullosa es la profesionalización del sector de la moda flamenca, porque ha logrado alejar de la economía sumergida a numerosos artesanos y empresarios dotando al sector de buenas expectativas y confianza suficiente para emprendedores que deciden abrir su atelier, dejando atrás su pequeño taller en locales particulares con apertura en locales comerciales del centro de la ciudad.

A raíz de la proyección de Andújar Flamenca y el impulso al sector, los emprendedores han abierto sus negocios manteniéndolos, en su mayoría, todo el año o alcanzando seis meses, desde diciembre con la apertura hasta mayo cuando finalizan la mayoría de las romerías y ferias de esta zona.

Zona expositiva

Andújar Flamenca vuelve a contar en la XV edición con una zona expositiva en la Plaza de la Constitución donde empresas, marcas y profesionales exhiben sus productos y los ponen a la venta.

Las 10 empresas que participan este año con stand en Andújar Flamenca están relacionadas con el sector de la moda, salud, bienestar y belleza. Como consecuencia de las tormentas sufridas durante los meses de enero y febrero, que declararon zona de emergencia de nivel naranja, la zona comercial ha sufrido un descenso en el número de participantes.

Pero ello no ha impedido que Rocío Gálvez, exponga su firma de diseño de moda flamenca de la localidad de Valdepeñas de Jaén. Es la primera vez que acude al certamen y se ha quedado maravillada del ambiente y de la calidad de los desfiles. «Nos estamos dando a conocer, porque abrimos la tienda en abril del año pasado». En su zona no hay tantas firmas comerciales como en el entorno de Andújar, «aunque la gente se está empezando a animar cuando abrimos la tienda», cuenta. Han aprovechado la Feria de Jaén, la romería del Cristo de Chircales de su pueblo y de las fiestas y ferias de pueblos cercanos como Martos, Fuensanta y Los Villares de Jaén.

Andújar Flamenca colabora con el Ciclo Dual de Confección y Moda que se desarrolla en el IES Sierra Morena de Andújar. Se trata del único ciclo de dichas características en la provincia de Jaén llevado a cabo por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Elena Funes, la coordinadora de este ciclo formativo alaba el compromiso del alumnado. Ve una tendencia al alza con la cerca de 30 alumnos matriculados. «A los de segundo, que aún no han terminado las prácticas, ya le están ofreciendo trabajo», constata Funes, quien se marcado un reto, la consecución del grado superior, para seguir con la formación.