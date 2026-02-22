Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rosa Salas, responsable de la firma 'La Vie en Rose' atiende a la clientela. GONZÁLEZ

El 'petróleo' de Andújar Flamenca

Beneficios colaterales ·

Los tres lustros de certamen reactivan la hostelería, la restauración y propicia firmas comerciales más estables

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 22 de febrero 2026, 19:02

Comenta

Andújar Flamenca se está convirtiendo en el maná de distintos sectores empresariales, no solo de Andújar sino de la provincia de Jaén. El evento repercute ... en un repunte en el desarrollo económico desde el punto empresarial, comercial, turístico y hostelero.

