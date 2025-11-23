Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

RODOLFO CONESA Y SU CARTEL DE ROMERÍA DEL AÑO 2005. ANDÚJAR IDEAL

La pérdida de un referente

OPINIÓN ·

El ilustre artista andujareño, Rodolfo Conesa, recibió la medalla de las Bellas Artes en Madrid

ALFREDO YBARRA

ZAGUÁN

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:55

Me daba la noticia hace unos días ese conspicuo pintor, profesor, y docto conocedor del arte, que es Miguel Viribay. Había fallecido en Madrid, a ... los 84 años, el andujareño Rodolfo Conesa Bermejo, escultor, pintor y doctor en Bellas Artes. Una triste noticia para su familia, sus amigos y para un ámbito amplio del mundo académico y de las bellas artes. Una pérdida que a nivel local aún tiene receptores que han experimentado un pesar que se funde con un sentimiento de desolación por esta ciudad que es indolentemente olvidadiza con su mucha pletórica historia, con muchos de sus fulgurosos nombres. Y es que las pupilas de Andújar están ahítas de ver con una sola luz monocroma.

