Pedro Gallardo es el candidato elegido por Ciudadanos a la alcaldía de Andújar

Pedro Gallardo será el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad, como él mismo ha confirmado a través de sus redes sociales.

La formación naranja indica que ha apostado por un candidato con amplia experiencia en la gestión de proyectos «y con una gran vocación de servicio». El candidato conoce los entresijos del Consistorio porque ha desempeñado varias funciones técnicas en el área de Desarrollo Local. Actualmente, trabaja en la concejalía de Agricultura.

Mejora de Andújar

Pedro Gallardo ha indicado a IDEAL que su principal preocupación es la de mejorar Andújar, «y no buscar perpetuarme en la política como he visto que han hecho varios dirigentes en la ciudad», proclama el candidato de la formación naranja. Afirma que una vez está cerca su jubilación, ha llegado el momento de trabajar por su ciudad, «necesitada de un desarrollo industrial, de una campaña de captación de inversiones porque queremos que la gente joven no se vaya y tenga un atractivo para quedarse en ella», aspira Gallardo.