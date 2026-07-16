Pedro Castro es el cartelista del sexto centenario de la Vera Cruz

La Cofradía de la Santa Vera Cruz ha anunciado que el joven y reconocido artista, Pedro Castro Rojas, será el encargado de confeccionar el cartel ... conmemorativo del sexto centenario de esta hermandad señera en la ciudad. Así lo acordó su cabildo de oficiales.

Pedro Castro es natural de Mairena del Alcor y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes cartelistas a nivel nacional gracias a su excelencia técnica y sensibilidad estética. Su pintura posee una gran fuerza expresiva, texturas cuidadas y riqueza de matices. De paleta artística amplísima, destaca su estilo casi fotográfico y naturalista, en el que la fuerza expresiva se refleja en obras pictóricas de gran valor emocional y devocional.

Historia

La obra será presentada el día 20 de noviembre, dentro de un acto donde se darán a conocer todas las actividades a desarrollar en este año tan importante. La Cofradía de la Santa Vera-Cruz es la decana de las cofradías penitenciales de Andújar. Fundada en 1427, tiene su sede en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol.