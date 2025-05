DE LA PATRONA AL PATRÓN

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 5 de mayo 2025, 14:05 Comenta Compartir

Aun no han dejado de sonar los escasos cohetes que hoy día se le permite lanzar a la Real Cofradía Matriz, por su repercusión en los canes, en plena efervescencia romera, cuando ya andamos celebrando los actos en honor del Patrón de la ciudad, que también lo es de la Provincia- La imagen de la Virgen de la Cabeza de la ermita, que quedó entronizada en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel tras la ofrenda floral del jueves de Romería, está recibiendo el culto de su novena que le dedica su cofradía Matriz y que tuvo como acto complementario la elección del hermano mayor para la Romería de 2026, José María Alcántara. González y Teresa Flores, de la vecina población de Marmolejo, aunque cofrades de la Matriz, única candidatura, recibió el refrendo de 391 votos favorables de los 413 emitidos.

La novena que culminará con la procesión de la sagrada imagen por las calles de Andújar, el próximo sábado, será también el momento en el que el nuevo hermano mayor, confirmado por el obispo de la Diócesis se convierta oficialmente en él. Atrás ha quedado una romería a recordar como hace muchos años, en la que, fundamentalmente el tiempo y la unión de las Administraciones ha hecho que el número de devotos, romeros y peregrinos participasen masivamente, de manera especial, en la jornada del domingo, allá en el¡ Cerro del Cabezo, donde después de muchos años, se puede decir que el tiempo acompañó con un sol de justicia y se pudo disfrutar de la procesión que se alargó hasta las primeras horas de la tarde.

El apagón del lunes hizo que no hubiera la tradicional entrada de carretas ni de la Cofradía Matriz. Ello no ha sido obstáculo para que el balance realizado por el Ayuntamiento y la Cofradía sea de lo más positivo, pues no hubo más noticias destacables que el fervor a la Morenita, siendo la Romería una de las principales celebraciones de fervor y devoción popular en España. «La Romería ha sido ejemplo de respeto, devoción y convivencia, por lo que queremos agradecer el comportamiento cívico de todos los asistentes, así como el gran trabajo realizado por los equipos municipales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios y las personas voluntarias», subrayó la concejala de Fiestas Patronales, Mª José Fuentes. No hay que olvidar que existe un Plan del Cero, cuyo operativo ha demostrado, a lo largo de los años, su operatividad y que si las obras continúan a buen ritmo, el próximo año contará con un edificio en toda regla.

Aunque aún es pronto para conocer la repercusión económica exacta, desde el Consistorio se subraya el impacto positivo que este tipo de celebraciones tiene sobre el comercio local, la hostelería y el turismo, de ahí que los iliturgitanos se estén preguntando ya, en qué medida suprimir, por parte de la Cofradía Matriz, la entrada de las cofradías filiales en Andújar y cambiar la subida al Cerro no va a suponer un aislamiento y perdida en la ciudad. De ahí que el Ayuntamiento apueste por todo lo contrario, fortalecer ese viernes y propiciar que vengan el mayor número de cofradías a la entrada oficial. Como era de esperar el PSOE, partido de la oposición, ha visto «poco interés en la organización de la Romería, achacándole el deslucimiento del viernes, cuando como antiguo presidente y hermano mayor de la Matriz, el portavoz socialista Manuel Vázquez, conoce que es fundamentalmente la Matriz quien invita a las filiales a dicho acto; cierto que debe darse un nuevo impulso para intentar recuperar el esplendor de una jornada que está perdiendo repercusión, pero no este año ni el anterior, sino que hace ya algunos años. Y vuelta de nuevo al alumbrado, cuando el hecho de que no exista empresa local no se debe a razones municipales, sino de otra índole. Y no se puede hablar de desmotivaciones personales ante la Romería.

Mientras, la Hermandad del Patrón San Eufrasio sigue paso a paso. El próximo viernes, como ya es habitual, su pregón, por cierto de también Mercedes Fernández que lo ha sido de la Romería, se interferirá con la novena a la Virgen de la Cabeza y a la inversa, la procesión de la imagen de la Morenita con los actos del Patrón, cuya devoción va creciendo, fruto del hacer de sus hermanos cofrades, que además inciden en la Cultura, como lo prueba la exposición; 'San Eufrasio, fe y cultura', que estará abierta todo este mes de mayo. La Hermandad de San Eufrasio, el Instituto de Estudios Giennenses y el Ayuntamiento organizan esta muestra que ofrecerá todo la dimensión del conocido como el primer obispo de Jaén. Este año 2025 se cumplen 40 años de la creación de su Hermandad en la ciudad de Andújar, justo en el año 1985. Pero así son las cosas de «este» Andújar