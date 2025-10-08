Patrimonio da luz verde a la iluminación de las murallas árabes

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:55 Comenta Compartir

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén ha informado favorablemente el proyecto de iluminación del recinto amurallado de Andújar, impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Andújar. Este paso supone un importante avance en el proceso de recuperación del conjunto monumental de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985, y que constituye uno de los símbolos más representativos de su legado histórico.

El proyecto, con una inversión de 65.438 euros, contempla la iluminación artística del tramo de la muralla de la calle Luis Vives y de cuatro torreones emblemáticos: la Torre de la Fuente Sorda, la Torre de Tavira, la Torre del Hoyo y la Torre de la Silera. La actuación se basa en una planificación luminotécnica innovadora y sostenible, adaptada a las características arquitectónicas de cada tramo, que permitirá resaltar la volumetría de las estructuras y crear un recorrido visual continuo y armónico a lo largo del conjunto histórico.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que «esta noticia representa un nuevo paso en la estrategia de recuperación del patrimonio histórico que estamos impulsando desde el Ayuntamiento. La iluminación del recinto amurallado no solo contribuirá a realzar la belleza de este enclave, sino que también reforzará su valor turístico y su integración en la vida urbana de Andújar».

Esta actuación complementa las obras de conservación y consolidación de la muralla y torreones, actualmente en ejecución por parte de la Junta de Andalucía, que cuentan con una inversión de más de un millón de euros cofinanciados con fondos europeos FEADER. Dichos trabajos, centrados en garantizar la estabilidad estructural del conjunto y preservar su autenticidad, avanzan según los plazos previstos y se encuentran próximos a su finalización.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso conjunto entre administraciones para preservar el patrimonio histórico, impulsar la proyección cultural y turística del municipio y reforzar la identidad patrimonial de la ciudad como referente en el ámbito provincial y andaluz.