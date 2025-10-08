Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera Patricia de Pozo hizo el anuncio de la iluminación en su reciete visita a las murallas. A, A,

Patrimonio da luz verde a la iluminación de las murallas árabes

HISTORIA ·

La Junta de Andalucía da el beneplácito al proyecto con una inversión de más de 65.000 euros

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:55

Comenta

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén ha informado favorablemente el proyecto de iluminación del recinto amurallado de Andújar, impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Andújar. Este paso supone un importante avance en el proceso de recuperación del conjunto monumental de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985, y que constituye uno de los símbolos más representativos de su legado histórico.

El proyecto, con una inversión de 65.438 euros, contempla la iluminación artística del tramo de la muralla de la calle Luis Vives y de cuatro torreones emblemáticos: la Torre de la Fuente Sorda, la Torre de Tavira, la Torre del Hoyo y la Torre de la Silera. La actuación se basa en una planificación luminotécnica innovadora y sostenible, adaptada a las características arquitectónicas de cada tramo, que permitirá resaltar la volumetría de las estructuras y crear un recorrido visual continuo y armónico a lo largo del conjunto histórico.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que «esta noticia representa un nuevo paso en la estrategia de recuperación del patrimonio histórico que estamos impulsando desde el Ayuntamiento. La iluminación del recinto amurallado no solo contribuirá a realzar la belleza de este enclave, sino que también reforzará su valor turístico y su integración en la vida urbana de Andújar».

Esta actuación complementa las obras de conservación y consolidación de la muralla y torreones, actualmente en ejecución por parte de la Junta de Andalucía, que cuentan con una inversión de más de un millón de euros cofinanciados con fondos europeos FEADER. Dichos trabajos, centrados en garantizar la estabilidad estructural del conjunto y preservar su autenticidad, avanzan según los plazos previstos y se encuentran próximos a su finalización.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso conjunto entre administraciones para preservar el patrimonio histórico, impulsar la proyección cultural y turística del municipio y reforzar la identidad patrimonial de la ciudad como referente en el ámbito provincial y andaluz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  7. 7 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Patrimonio da luz verde a la iluminación de las murallas árabes

Patrimonio da luz verde a la iluminación de las murallas árabes